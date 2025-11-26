Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, którego autorem jest MRPiPS, jest odpowiedzią na unijną dyrektywę 2023/970, której implementacja ma nastąpić do czerwca 2026 r. Projekt jest wierną transpozycją unijnych przepisów. Wprowadza wiele rozwiązań, z których najważniejsze mają zwiększyć transparentność i ułatwić pracownikom dochodzenie praw. Pracodawcy (bez względu na wielkość) będą musieli wprowadzić struktury wynagrodzeń oparte na obiektywnych i neutralnych płciowo kryteriach, umożliwiające porównanie stanowisk. Jako minimalne kryteria oceny wartości pracy określono umiejętności, wysiłek, odpowiedzialność i warunki pracy.

Każdy pracownik uzyska uprawnienie do żądania od pracodawcy informacji o swoim indywidualnym poziomie wynagrodzenia oraz o średnich poziomach wynagrodzenia (w podziale na płeć) dla kategorii pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Dodatkowo pracodawcy będą musieli zapewnić łatwy dostęp do kryteriów służących ustalaniu wynagrodzeń, a osobom ubiegającym się o pracę podawać informację o początkowej wysokości wynagrodzenia lub jego przedziale.