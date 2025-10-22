Kolejna wpadka duchownego z Sosnowca

W metropolii górnośląsko-dąbrowskiej wybuchła kolejna afera z udziałem Krystiana K. - księdza, który został wcześniej oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci młodego mężczyzny – 21-letniego Adama. Podczas zatrzymania w mieszkaniu przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu w marcu 2024 r., duchowny znajdował się pod wpływem narkotyków. Posiadał też 3,55 g mefedronu. Jak donoszą media, ksiądz odpowie przed sądem za posiadanie narkotyków i czyny o charakterze seksualnym.

Randka z aplikacji zakończyła się zatrzymaniem w Katowicach

Mimo przedstawionych przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ duchownemu zarzutów i zakazu pełnienia posługi kapłańskiej, miał on nadal sięgać po narkotyki i korzystać z aplikacji randkowej Grindr, dzięki której miał nawiązywać kontakty o charakterze seksualnym. Co ciekawe, z ustaleń dziennikarzy wynika, że towarzyski ksiądz miał na niej mieć kilka kont.

Jak donoszą media, Krystian K. miał umówić się na spotkanie z jednym z użytkowników w hotelu w Katowicach. Zaproponował mu tzw. chemseks, czyli intymne zbliżenie pod wpływem narkotyków. Do spotkania w pokoju hotelowym jednak nie doszło – duchowny padł ofiarą dziennikarskiej prowokacji.

Policja wkracza do akcji

Gdy ksiądz zjawił się na miejscu, został zatrzymany przez policjantów w cywilu. Funkcjonariusze znaleźli przy nim niemal 5 g nielegalnej substancji. Duchowny przyznał, że kupił narkotyki za 100 zł, a koszt miał zostać podzielony z drugą osobą, z którą planował seksualne zbliżenie w katowickim hotelu.

Sprawą zajmuje się katowicka prokuratura

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Krystian K. został przesłuchany w charakterze świadka.

- Postępowanie toczy się w sprawie mającego miejsce w dniu 12 października w Katowicach na placu Marii i Lecha Kaczyńskich posiadania przez ustalonego mężczyznę, wbrew przepisom ustawy substancji odurzającej w nieustalonej dotąd postaci w ilości 4,86 grama brutto - poinformował prokurator Jakub Jagoda z Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach.