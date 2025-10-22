Obrona proponuje mediacje i dobrowolne poddanie się karze

Podczas drugiej rozprawy Sebastiana M., która odbyła się w środę, 22 października, adwokatka oskarżonego Katarzyna Hebda utrzymała swój wniosek o mediacje. Dodatkowo – jak donosi serwis epiotrkow.pl - złożyła wniosek o możliwość dobrowolnego poddania się karze przez M.Obrona zaproponowała, by wysokość kary została ustalona podczas mediacji z rodziną ofiar. Wniosek ten zaskoczył zarówno prokuraturę, jak i pełnomocników rodzin poszkodowanych.

Sebastian M. w sądzie przeprosił, ale… nie przyznał się do winy

Sebastian M. pojawił się na sali sądowej wraz z rodziną. Złożył oświadczenie, w którym przeprosił rodzinę ofiar, a na jego twarzy pojawiły się łzy. Odpowiadając na pytania sądu, dotyczące przyznania się do winy, odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie. Trudno zatem wierzyć w szczerość jego przeprosin.

Prokurator przyznał, że nie był przygotowany na taki ruch obrony i poprosił o doprecyzowanie stanowiska. Pełnomocnicy ofiar również wyrazili zaskoczenie, zaznaczając, że nie zostali wcześniej poinformowani o propozycji mediacji.

Wypadek na autostradzie A1 – za kierownicą Sebastian M.

Sebastian M. został oskarżony przez katowicką prokuraturę o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym na autostradzie A1, do którego doszło jesienią 2023. W trakcie zdarzenia zginęła tragicznie trzyosobowa rodzina z Myszkowa (woj. śląskie). Proces M. ruszył dopiero we wrześniu 2025 r., ponieważ ten przez dwa lata ukrywał się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), skąd na skutek ekstradycji wrócił w maju tego roku. Na pierwszej rozprawie jego pełnomocniczka, adwokat Katarzyna Hebda, złożyła wniosek o mediacje.