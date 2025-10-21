Takie rozstrzygnięcie zapadło przed Sądem Najwyższym w sprawie o wyrównanie wynagrodzenia do poziomu określonego w prawie o prokuraturze za lata 2021–2022, kiedy to płace prokuratorów były zamrożone. Problemem w sprawie było to, że powództwo wytoczył prokurator wojskowy będący żołnierzem zawodowym w służbie czynnej, pełniącym jednak ją w jednostkach prokuratury wojskowej.

SN w uchwale ostatecznie stwierdził, że roszczenie prokuratora będącego żołnierzem zawodowym pełniącym służbę wojskową w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury przeciwko tej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury o zapłatę wynagrodzenia stanowiącego różnicę pomiędzy wynagrodzeniem obliczonym na podstawie art. 123 par. 1 Prawa o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 390 ze zm.) a wynagrodzeniem faktycznie wypłaconym prokuratorowi na podstawie ustaw okołobudżetowych, podlega rozpoznaniu w postępowaniu właściwym dla spraw pracowniczych.