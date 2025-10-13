Takie orzeczenie zapadło w bulwersującej sprawie pobicia pacjenta szpitala psychiatrycznego. W rozpatrywanym przypadku ukarane zostały dwie pielęgniarki zatrudnione w tymże szpitalu. Zdarzenie miało miejsce ponad sześć lat temu. Jeden z pacjentów podczas wydawania leków uderzył w twarz pielęgniarkę. Ta zaś, wyprowadzona z równowagi, przewróciła pacjenta na podłogę i dotkliwie go pobiła. Druga z obwinionych pielęgniarek miała natomiast nie reagować i jedynie przyglądać się całemu zdarzeniu. Obydwie pielęgniarki nie powiadomiły o sprawie przełożonych, nie zostało to również odnotowane w dokumentacji. W szpitalu jednak funkcjonował monitoring i całe zajście zostało zarejestrowane. Kwestią czasu było, kiedy wypadek z udziałem obydwu pielęgniarek wyjdzie na jaw. Gdy już do tego doszło, kobiety stanęły przed obliczem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, który potraktował je bardzo surowo – pierwsza z obwinionych i sprawczyni została wydalona z zawodu. Drugą pielęgniarkę natomiast ukarano trzyletnim zakazem wykonywania zawodu. Obydwie panie zostały też zwolnione z pracy.

I tu sprawa zaczęła się komplikować, o ile bowiem nie było wątpliwości co do sprawstwa i winy pierwszej z pań, to już w przypadku drugiej sąd pracy stwierdził, że jej działania nie mogły być jednoznacznie ocenione. Z zapisu monitoringu wynikało, że obserwowała ona całe zdarzenie, a nawet próbowała, może niezbyt udolnie, ale jednak, interweniować w obronie pacjenta. Sprawy nie zgłosiła jednak przełożonym i to mogło wskazywać na przewinienie pracownicze i zawodowe. Ale nie na tyle mocne, by konieczne było zwolnienie jej ze szpitala – tak uznał sąd, który ostatecznie przywrócił ją do pracy.