Umowy o dzieło w Polsce – statystyki ZUS

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w pierwszej połowie 2025 r. wpłynęło do niego 519,1 tys. formularzy RUD. To o 4,35 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r.

– Spadek liczby zgłoszeń może wynikać z większej świadomości przedsiębiorców w kwalifikowaniu umów lub rosnącej popularności innych form zatrudnienia, takich jak samozatrudnienie czy umowy zlecenia. To sygnał, że rynek pracy ewoluuje. Nie bez znaczenia może być również fakt, że wybranie umowy o pracę czy choćby założenie własnej firmy całkowicie zmienia naszą sytuację w kontekście ubezpieczeń społecznych. Daje to osobie ubezpieczonej prawo do świadczeń, które są niedostępne dla wykonawców umów o dzieło – komentuje Dominik Jaruga z ZUS, współtwórca raportu.

Kto korzysta z umów o dzieło w Polsce?

Co jeszcze wynika z danych? Na formularzach zgłoszono ponad 620,1 tys. umów o dzieło. Jak wskazują dane, RUD przesłało 47 tys. podmiotów. Przedsiębiorcy zgłosili umowy zawarte z 204 tys. wykonawców. Najwięcej RUD złożono w maju (94,5 tys.). Jak wskazuje ZUS, obejmowały one 108,2 tys. umów o dzieło.

Czas trwania umów o dzieło

Jak jest średnia długość współpracy? 28 proc. umów o dzieło w Polsce trwa jeden dzień. Z kolei 7,19 proc. na 2 dni. Z danych ZUS wynika, że mediana długości trwania umowy o dzieło wynosi zaledwie 6 dni. Natomiast średnia długość to aż 38,3 dnia. Najwięcej umów o dzieło realizowano w sektorze:

informacja i komunikacja (22,36 proc. umów, 53,65 tys. wykonawców),

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18,01 proc. umów, 43,19 tys. wykonawców),

kultura, rozrywka i rekreacja (14,34 proc., 34,38 tys. wykonawców).

Kto najczęściej pracuje na umowie o dzieło

Jak wskazuje ZUS, wśród 204 tys. wykonawców nieznacznie przeważają mężczyźni (52,02 proc.). Najliczniejszą grupę stanowią osoby między 30. a 39. rokiem życia (ok. 25 proc.). Wśród wykonawców umów o dzieło są także cudzoziemcy – stanowią oni ok. 5,88 proc. wszystkich zgłoszonych osób. Największą grupę tworzą obywatele Ukrainy (43,12 proc.) i Białorusi (30,47 proc.).