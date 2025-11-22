AI pomaga przerabiać zdjęcia – mają pomóc w reklamacjach jedzenia

Od momentu komercyjnego udostępnienia ChatGPT przez OpenAI, które miało miejsce 30 listopada 2022 r., narzędzie błyskawicznie stało się jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji. Zakres możliwych zastosowań narzędzia jest bardzo szeroki. ChatGPT może m.in. odpowiadać na pytania użytkowników, generować treści, np. piosenek, sprawdzać błędy, a także generować zdjęcia.

ChatGPT i inne narzędzia oparte na AI otwierają drogę do nowych form nadużyć

Z jednej strony jest narzędziem ogromnych możliwości, a z drugiej strony – jak podkreśla Nadia Kaśkosz, aplikantka adwokacka z kancelarii Dotlaw, otwiera drogę do nowych form nadużyć, które – jak zwraca uwagę - dotychczas nie były tak łatwe do przeprowadzenia. Na czym polega oszustwo?

- Coraz częściej pojawiają się przypadki generowania lub modyfikowania zdjęć posiłków, mających sugerować ich zepsucie, niewłaściwe przygotowanie czy rzekome błędy w zamówieniu. Za pomocą narzędzi AI możliwe jest stworzenie obrazu, który wygląda jak autentyczny, a którego celem jest uzyskanie zwrotu środków. W odróżnieniu od chociażby sektora fashion klient nie zwraca reklamowanego produktu, a weryfikacja odbywa się głównie na podstawie przesłanych zdjęć. To stawia przedsiębiorców przed poważnym wyzwaniem technologicznym tj. koniecznością wdrażania systemów wiarygodności zgłoszeń reklamacyjnych czy wykrywania manipulacji obrazem. Odpowiedzialne korzystanie z AI wymaga więc jednoczesnego rozwoju narzędzi chroniących przed jej nadużyciami – mówi Nadia Kaśkosz, aplikantka adwokacka z kancelarii Dotlaw.

Fałszywe zwroty: firma potwierdza wzrost zgłoszeń generowanych przez AI

Do sprawy odniosło się Glovo, jedna z czołowych firm polskiego rynku dostaw jedzenia. Z komunikatu przesłanego do redakcji wynika, że przedsiębiorstwo zauważyło wzrost zgłoszeń generowanych przez narzędzia AI.

- Nie traktujemy tego jednak jako nagłego wzrostu prób oszustw, tylko jako stosowanie innych metod przez osoby, które od zawsze próbowały działać nieuczciwie. W takich przypadkach, w pierwszej kolejności korzystamy z automatycznych filtrów, które identyfikują potencjalnie podejrzane zachowania. Następnie nasze zespoły weryfikują każdy przypadek, co czasami może wydłużać czas rozwiązania danego zgłoszenia. Wiedząc o rosnącej jakości sztucznie generowanych zdjęć, nieustannie udoskonalamy narzędzia wspierające nasz zespół w weryfikacji. Mimo ogólnodostępnej zaawansowanej technologii, zdarzają się sytuacje, w których próby oszustwa są niezwykle łatwe do wykrycia – jak na załączonym zdjęciu – co pokazuje, że staranność i dbałość o szczegóły odgrywają tutaj bardzo istotną rolę - Maciej Stefaniak, live operations manager w Glovo Polska