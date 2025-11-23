- Załamanie pogody i opady śniegu w Polsce: blisko 3 tys. interwencji straży pożarnej
Załamanie pogody i opady śniegu w Polsce: blisko 3 tys. interwencji straży pożarnej
Służby ratunkowe w Polsce mają za sobą wyjątkowo intensywną dobę. W wielu regionach kraju mokry śnieg łamiący gałęzie i konary powodował liczne utrudnienia. Najwięcej zdarzeń odnotowano w:
- woj. podkarpackim – 1261 interwencji,
- woj. małopolskim – 297 zgłoszeń,
- woj. lubelskim – 43 zdarzenia wymagające wsparcia strażaków.
Strażacy usuwali głównie powalone drzewa zalegające na drogach, budynkach oraz pojazdach, a także konary, które spadając pod ciężarem śniegu uszkadzały linie energetyczne. Nikt nie został ranny. Służby apelują o ostrożność, szczególnie o unikanie parkowania samochodów pod drzewami i zgłaszanie wszelkich zagrożeń pod numer alarmowy 112.
Podkarpacie bez prądu. Ponad 134 tys. odbiorców odciętych od energii przez załamanie pogody i opady śniegu
Najpoważniejsza sytuacja dotyczy południowo-wschodniej Polski. Według danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie:
- ponad 110 tys. odbiorców korzystających z PGE Oddział Rzeszów nie ma prądu,
- około 11 tys. pozostaje bez energii w obszarze działania PGE Oddział Zamość,
- 13 tys. odbiorców – zwłaszcza w rejonie Dębicy – to klienci Taurona dotknięci awariami.
Przyczyną masowych wyłączeń są zerwane linie energetyczne uszkodzone przez obciążone śniegiem gałęzie. Energetycy pracują nad usuwaniem awarii, jednak lokalne warunki pogodowe utrudniają działania.
Ostrzeżenia IMGW: załamanie pogody i intensywne opady śniegu i mgły w wielu regionach kraju
Na niedzielę, 23 listopada 2025 r., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał szereg ostrzeżeń pogodowych. Gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza?
Opady śniegu – alerty 1. i 2. stopnia
Wydano 4 ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują one w województwach:
- małopolskim,
- podkarpackim,
- świętokrzyskim,
- południowych częściach woj. śląskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
Silniejsze, drugostopniowe alerty IMGW dotyczą 4 powiatów. W tym:
- tatrzańskiego,
- nowotarskiego,
- nowosądeckiego,
- gorlickiego.
Prognozowane są dalsze intensywne opady śniegu. Miejscami będą one powodować szybkie przyrosty pokrywy.
Gęste mgły w centrum kraju: pogoda i opady śniegu
Pierwszy stopień ostrzeżenia wydano również dla pasma środkowej Polski – od woj. lubuskiego po warmińsko-mazurskie i podlaskie. Utrudnienia mogą wystąpić m.in. w Wielkopolsce, na Mazowszu, Kujawach oraz w północnych częściach woj. łódzkiego i dolnośląskiego.
Pogoda i opady śniegu: zima nie odpuszcza
Synoptycy zapowiadają, że występująca obecnie strefa opadów i ochłodzenie mogą utrzymywać się w kolejnych dniach. Kierowcy powinni przygotować się na trudne warunki drogowe, a mieszkańcy południa – na możliwe kolejne przerwy w dostawach prądu.
