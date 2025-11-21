Zaledwie 7,5 proc. ankietowanych automatyzuje za jej pomocą pracę, choć jednocześnie większość deklaruje gotowość do zdobywania nowych kompetencji i udziału w szkoleniach online.

Spadek zaangażowania pracowników – alarmujące dane i wypalenie zawodowe

Po kilku latach względnej stabilizacji globalne poczucie zaangażowania w pracę ponownie się osłabiło. Z dostępnych badań wynika, że spadło ono z 23 proc. do 21 proc. Pierwszy raz od 2020 roku, kiedy pandemia sparaliżowała rynek pracy, globalne wskaźniki wskazują wyraźną tendencję spadkową. Równolegle obniżył się poziom ogólnego zadowolenia z życia – z 35 proc. do 32 proc.

Najbardziej niepokoi jednak skala wypalenia zawodowego. Na świecie aż ośmiu na dziesięciu respondentów deklaruje, że doświadcza jednego z jego objawów – wyczerpania emocjonalnego, przewlekłego stresu, braku energii czy poczucia utraty sensu. To najwyższe wyniki od lat.

Eksperci wskazują trzy główne przyczyny:

rosnąca presja ze strony klientów i współpracowników,

niewystarczające zasoby kadrowe i finansowe,

szybkie tempo cyfrowej transformacji, w tym rosnąca rola sztucznej inteligencji.

To właśnie AI budzi najwięcej emocji – z jednej strony bywa postrzegana jako zagrożenie, z drugiej jako szansa na odciążenie pracowników.

– Spadek zaangażowania pracowników oraz coraz bardziej powszechne symptomy wypalenia zawodowego i chronicznego stresu to sygnał, że tradycyjne modele organizacji pracy nie nadążają za tempem zmian dzisiejszego świata. Jednym z czynników wskazywanych jako źródło problemów jest rosnąca rola sztucznej inteligencji – jednak technologia ta nie musi być postrzegana jako zagrożenie – mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting. – Automatyzacja rutynowych czynności czy wsparcie w analizie informacji mogą pomóc odzyskać równowagę oraz skupić się na bardziej kreatywnych i wymagających zadaniach, a także możliwościach rozwoju.

Sztuczna inteligencja jako narzędzie pracy – korzysta z niej ponad połowa Polaków

Jak wskazuje analiza ClickMeeting, ponad połowa Polaków deklaruje, że na co dzień używa narzędzi opartych na AI. Jednak szczegółowe dane pokazują, że realna integracja sztucznej inteligencji z codzienną pracą dopiero raczkuje.

Zastosowania AI w Polsce prezentują się następująco:

34 proc. wykorzystuje ją do wyszukiwania informacji,

21 proc. generuje treści pisemne,

13,5 proc. analizuje dane,

10,5 proc. tworzy obrazy i prezentacje,

6 proc. pracuje z dźwiękiem,

5 proc. używa jej do tworzenia muzyki.

Najważniejsza informacja dotyczy jednak automatyzacji rutynowych procesów, czyli tego obszaru, w którym AI może najmocniej odciążyć pracowników - tu jednak do pracy wykorzystuje jedynie 7,5 proc. Polaków. Dodatkowo 6 proc. używa jej do planowania czasu i zarządzania kalendarzem a 5 proc. – do rozwijania nowych kompetencji.

Co szczególnie istotne – 48 proc. badanych w ogóle nie używa sztucznej inteligencji, mimo jej rosnącej obecności w biznesie i sektorze usług.

Chęć rozwoju – szkolenia z AI i kompetencji cyfrowych

Z drugiej strony badania wskazują, że Polacy realnie dostrzegają potrzebę nauki nowych technologii. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że z chęcią wzięłaby udział w eksperckim webinarze lub kursie online dotyczącym sztucznej inteligencji oraz kompetencji cyfrowych.

Znacząca grupa – ponad ⅓ respondentów – deklaruje, że interesowałaby ich także edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa. To dowód, że społeczeństwo jest gotowe, by inwestować czas w rozwój, o ile wiedza podana jest w przystępnej, zdalnej formie.

– Polacy chcą edukować się w zakresie nowych technologii i aktywnie z nich korzystać. W kontekście spadającego zaangażowania i rosnącego wypalenia zawodowego szkolenia z narzędzi sztucznej inteligencji mogą zwiększać efektywność pracy przy jednoczesnym odciążeniu pracowników i zwiększeniu ich kompetencji. W dobie powszechnej dostępności szkoleń online ekspercka wiedza z całego świata dopasowana do konkretnych potrzeb jest dostępna dosłownie w każdej chwili i na wyciągnięcie ręki – mówi Martyna Grzegorczyk.

Autorem raportu jest ClickMeeting, polska firma obecna na rynku od 2011 roku, która udostępnia swoją aplikację użytkownikom na całym świecie. Narzędzie dostępne jest w ośmiu wersjach językowych i umożliwia prowadzenie webinarów oraz szkoleń online bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.