Nie żyje Marzena Babiarz, żona Przemysława Babiarza
Smutna wiadomość o śmierci Marzeny Babiarz, żony znanego komentatora sportowego Przemysława Babiarza. W mediach społecznościowych pojawiają się kondolencje.
- Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach. Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony – napisał Prezydent Wojciech Bakun i Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski.
Rodzina i walka z chorobą żony Przemysława Babiarza
Marzena Babiarz od pewnego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przemysław Babiarz rzadko mówił o jej chorobie publicznie, konsekwentnie chroniąc prywatność swojej rodziny. Po raz pierwszy otwarcie odniósł się do sytuacji żony ponad rok temu, podkreślając, że siłę czerpią z wiary i wzajemnego wsparcia. Wierzył, że przejdą przez chorobę mocniejsi.
Marzena Babiarz była drugą żoną Przemysława Babiarza. Małżeństwo wychowywało córkę.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję