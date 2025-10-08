Wyższe świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy

12 września Sejm uchwalił ustawę o świadczeniach mieszkaniowych dla służb mundurowych w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie oraz zwrocie kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby nawet do 220 zł miesięcznie. Senat nie zgłosił do niej poprawek. Ustawa obejmuje policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa, a także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Zwrot kosztów dojazdu dla służb mundurowych

W środę Maria Małgorzata Janyska (KO) zapytała w Sejmie ministra spraw wewnętrznych i administracji, co było podstawą do uchwalenie tego rodzaju świadczenia.

- W sposób zasadniczy będzie ono wpływać na atrakcyjność służby, konkurencyjność w stosunku do innych służb mundurowych - powiedział wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

- Świadczenie mieszkaniowe będzie zróżnicowane w zależności od powiatu od 900 do 1800 zł. (...) Świadczenie mieszkaniowe w Warszawie będzie wynosiło 1800 zł, a 1500 zł w Trójmieście i w Krakowie. W ten sposób świadczenie mieszkaniowe będzie podrywało około 40 proc. średniej ceny najmu mieszkania od 40 do 60 m2 - dodał Mroczek.

Program modernizacji MSWiA na lata 2026–2029

Poinformował, że MSWiA przygotowało „nowy program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa na lata 2026-2029 na kwotę blisko 13 miliardów złotych, z czego 11,5 miliarda to będą wydatki rzeczowe”. Wyjaśnił, że w ramach programu zostanie zbudowanych m.in. ponad 100 nowych siedzib komend powiatowych policji.

Zgodnie z ustawą, funkcjonariuszom - na okres służby przygotowawczej lub na stałe od mianowania na pierwsze stanowisko służbowe do zwolnienia ze służby - przysługuje prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełnią służbę, albo w innej miejscowości - na uzasadnioną prośbę.

Prawo do zakwaterowania pracowników służb mundurowych – nowe zasady

Każdy będzie mógł wybrać odpowiadającą mu formę - przydział lokalu mieszkalnego, kwatery tymczasowej, miejsca w internacie lub kwaterze lub świadczenie mieszkaniowe. Prawo to nie przysługuje, jeśli funkcjonariusz jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania, albo ma je jego współmałżonek. Wskaźnik świadczenia będzie zależny od miejscowości - najwyższy jest w Warszawie.

Mieszkający poza miejscowością pełnienia służby co miesiąc otrzymają zwrot kosztów dojazdu: do 30 km z domu do miejsca pracy – 140 zł, powyżej 30 km do 50 km – 180 zł, a powyżej 50 km – 220 zł. Koszt tych rozwiązań szacowany jest na 2,4 mld zł rocznie.

Harmonogram wprowadzenia zmian

Treść ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby powstała w wyniku porozumienia strony związkowej i resortu spraw wewnętrznych i administracji z 6 marca 2025 r. Przepisy z kilkoma wyłączeniami wejdą w życie dzień po ich opublikowaniu, a świadczenia będą wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2025 r.