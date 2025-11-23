Sondaż: kto jest ulubioną pierwszą damą Polaków?

Pierwsze damy zawsze wzbudzają zainteresowanie opinii publicznej. Ich aktywność, sposób pełnienia funkcji oraz to, jak kształtowały, czy budują swój wizerunek często wykracza poza tradycyjne ramy roli, którą przyszło im pełnić. Która z pierwszych dam cieszy się największą sympatią Polaków?

Kto jest ulubioną pierwszą damą Polaków? Wygrywa Jolanta Kwaśniewska

Najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski pokazuje wyraźnie preferencje respondentów, ale także ukazują różnorodność oczekiwań wobec osób pełniących rolę pierwszej damy RP. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się Jolanta Kwaśniewska. Głosowało na nią 55 proc. ankietowanych. Kwaśniewska została zapamiętana jako ikona stylu i osoba angażująca się w liczne inicjatywy społeczne i charytatywne, m.in. przez Fundację "Porozumienie bez barier”. Między 1999 a 2014 rokiem razem z mężem prowadziła Fundusz Pomocy Młodym Talentom, którego celem było wspieranie utalentowanej polskiej młodzieży zarówno finansowo, jak i rzeczowo. W kwietniu 2000 roku zarejestrowała się także w banku dawców szpiku kostnego. Zasłynęła również edukacją Polaków na temat tego, jak jeść elegancko, zwłaszcza bezy i ptysie.

Drugie miejsce w sondażu "Kto jest ulubioną pierwszą damą Polaków?"

Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama - Marta Nawrocka. Głosowało na nią 18 proc. respondentów. Negatywnie ocenia ją jedynie 15 proc. ankietowanych. Nawrocka przez 18 lat była funkcjonariuszką Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Swoją funkcję pełni na tyle krótko, że ciężko jest wskazać jakieś konkretne osiągnięcia lub wpadki – wszystko przed nią.

Kto jest ulubioną pierwszą damą Polaków? Maria Kaczyńska zamyka podium

Podium zamyka śp. Maria Kaczyńska, która pełniła rolę pierwszej damy w latach 2005-2010. Jej działalność społeczna i zaangażowanie w akcje charytatywne, w tym UNICEF czy Klinikę Budzik, oraz promocja Polski za granicą, sprawiły, że zdobyła uznanie 12 proc. ankietowanych. Warto podkreślić, że Kaczyńska cieszyła się sympatią również poza krajem – w Gruzji nazwano jej imieniem Centrum Profilaktyki Przeciwrakowej w Tbilisi, w kilku państwach afrykańskich i karaibskich wydawano znaczki pocztowe z jej wizerunkiem, a w USA nazwano na jej cześć jedną z ulic w Elmwood Park. W 2008 r. jej imieniem i nazwiskiem nazwano odmianę uprawną tulipana o nazwie systematycznej Tulipa L. 'Maria Kaczynska'. Warto zwrócić uwagę, że Kaczyńska była pierwszą osobistością z Polski, która została w ten sposób uhonorowana przez Holendrów. Z kolei trzy lata później, Sandra Roelofs, pierwsza dama Gruzji, ustanowiła stypendium im. Marii Kaczyńskiej w dziedzinie muzyki poważnej i medycyny.

Czwarte miejsce w sondażu "Kto jest ulubioną pierwszą damą Polaków?"

Poza podium znalazła się Agata Kornhauser-Duda. W trakcie dwóch kadencji Andrzeja Dudy wzięła udział w 3 646 różnego rodzaju aktywnościach, z czego w 1 026 pełniła rolę inicjatorki lub uczestniczki wydarzeń. Jako pierwsza dama rzadko komentowała sprawy społeczno-polityczne, co w mediach przyniosło jej przydomek „milczącej pierwszej damy”. Mimo wszystko zdobyła odznaczenia i wyróżnienia w kraju, jak i za granicą, przykładowo:

Wielka Wstęga Orderu Leopolda w Belgii,

Krzyż Wielki Orderu Zasługi w Norwegii,

Order Zasługi Republiki Włoskiej I Klasy we Włoszech

Order Zasługi Służby Dyplomatycznej I Klasy II Stopnia w Korei Południowej.

Kto jest ulubioną pierwszą damą Polaków? Z pewnością nie jest nią Anna Komorowska

Dalej w zestawieniu znalazła się Danuta Wałęsa (4 proc.). Natomiast najmniej głosów oddano na Annę Komorowską (3 proc.).