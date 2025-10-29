Kongres to jedno z największych i najważniejszych spotkań gromadzących ekspertów z sektora finansowego, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz inwestorów. Umożliwia unikalną możliwość wymiany doświadczeń klientów korporacyjnych z instytucjami finansowymi oraz przedstawienia oczekiwań wobec rynku finansowego.

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Atrakcyjność inwestycyjna Polski w warunkach deglobalizacji.

Obecność na KBKiI zapowiedzieli prezesi największych krajowych przedsiębiorstw, wiceprezesi odpowiedzialni za obszar bankowości korporacyjnej oraz wiceprezesi instytucji rozwojowych.

Podczas wydarzenia odbędą się sesje tematyczne poruszające kluczowe zagadnienia, takie jak:

atrakcyjność inwestycyjna Polski,

finansowanie transformacji energetycznej,

wykorzystanie AI w bankach,

technologie dual-use i finansowanie obronności,

inwestycje na rynku kapitałowym oraz

usługi bankowości korporacyjnej oczami przedsiębiorców.

Według Zbigniewa Jagiełły, Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ łączy dyskusję o wyzwaniach globalnych z konkretnymi możliwościami rozwoju polskiej gospodarki. W dobie zmieniających się łańcuchów dostaw i przesunięć geopolitycznych, Polska ma szansę stać się kluczowym hubem inwestycyjnym w regionie. Kongres będzie platformą wymiany doświadczeń między największymi graczami rynkowymi a instytucjami finansującymi przyszłość.

Organizator KBKiI - Europejski Kongres Finansowy – podkreśla, że celem Kongresu jest stworzenie przestrzeni do realnego dialogu między światem finansów a biznesem produkcyjnym i usługowym. To wyjątkowa okazja, by wspólnie wypracować rozwiązania wspierające konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Kongres ma ambicję być nie tylko forum dyskusji, ale przede wszystkim katalizatorem konkretnych działań i partnerstw biznesowych.

Szczegółowy program kongresu dostępny będzie na stronie w drugiej dekadzie października.

Kongres zapewnia szeroką platformę do dyskusji nad przyszłością rynku korporacyjnego i inwestycyjnego w Polsce oraz Europie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rejestracja dostępna jest na stronie.