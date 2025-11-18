- Kilkanaście lat temu kilka małopolskich organizacji gospodarczych postawiło na współpracę zamiast na rywalizację. W kolejnych miesiącach dołączały kolejne. Pierwsze porozumienia między nami powstały zaraz po Kongresie Małopolskich Przedsiębiorców w 2014 roku. Rok później zyskały formę organizacyjną: tak narodziło się MPOG, zrzeszające dziś aż 13 organizacji w całej Małopolsce, w tym takich, która mają za sobą ponad 600 lat działania – mówił Janusz Strzeboński, prezes MPOG, podczas rozpoczęcia uroczystości w zabytkowej Karczmie Pod Kogutkiem w Krzywaczce. Podkreślił, że w tym przedsięwzięciu od początku najbardziej liczą się ludzie, którzy zamiast wszechobecnego narzekania na rzeczywistość wybrali współdziałanie – po to, by zyskać realny wpływ na warunki prowadzenia biznesu, w tym przepisy regulujące działalność gospodarczą oraz postawy urzędników wobec przedsiębiorców. Od pierwszego dnia nadrzędnym celem MPOG była i jest walka o powszechny samorząd gospodarczy w Polsce - realną, ustawową reprezentację przedsiębiorców, podobną do tej, jaka działa w wielu krajach europejskich.

- W ogromnej mierze udało nam się uzyskać wpływ na warunki gospodarcze w regionie, co widać było m.in. podczas pandemii, gdy powstała Tarcza Małopolska. Widać, że dzięki współpracy Małopolska lepiej się rozwija. Ale nasz nadrzędny cel jest ambitniejszy: chcemy doprowadzić do ustanowienia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce. Tego celu jeszcze nie osiągnęliśmy, czyli jeszcze dużo pracy i wysiłków przed nami – mówił Janusz Strzeboński. Wraz z Januszem Kowalskim, wiceprezesem MPOG i zarazem szefem małopolskiego rzemiosła oraz krajowym wiceszefem Związku Rzemiosła Polskiego, wspominali wspaniałych inicjatorów i współtwórców MPOG, nieżyjących już, niestety:

Marię Brożek , wieloletnią prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby

, wieloletnią prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Kazimierza Czekaja , założyciela Jurajskiej Izby Gospodarczej

, założyciela Jurajskiej Izby Gospodarczej Andrzeja Tutajewskiego, współzałożyciela i pierwszego prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, oraz pierwszego prezesa MPOG

MPOG tworzą różne środowiska, różne historie, różne branże - ale jeden kierunek: wspólne działanie dla małopolskiego biznesu. Janusz Strzeboński podkreślił, że wiele marzeń w chwili zakładania MPOG wydawało się nierealnych, a mimo to ziściły się lub ziszczają za naszego życia. Tak jest m.in. z wizją śp. Kazimierza Czekaja, by zbudować trasę kolejową Podłęże – Piekiełko. Projekt latami uchodził za niemożliwy, a dziś jest realizowany. - Niech to będzie dla nas dowód, że także cel nadrzędny MPOG, czyli powszechny samorząd gospodarczy, może stać się rzeczywistością – podkreślił prezes.

Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka,

Starosta Krakowski Elżbieta Burtan,

Starosta Myślenicki Józef Tomal,

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko.

Partnerem wydarzenia był Krakowski Park Technologiczny.

TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Myślenicka, Sedno, Myślenicka24.pl, Myślenice iTV.

MPOG uhonorowało osoby szczególnie zasłużone dla Porozumienia oraz dla rozwoju środowiska przedsiębiorców. Wśród nich:

Redaktor Zbigniew Bartuś, wieloletni dziennikarz Dziennika Polskiego, dziś Dziennika Gazety Prawnej - przez lata „dobry duch” współpracy między mediami a małopolskimi przedsiębiorcami.

Prezesowie i przedstawiciele izb, stowarzyszeń oraz osoby zaangażowane w działalność MPOG

Samorządy współpracujące z MPOG - Województwo Małopolskie, Powiat Krakowski, Powiat Myślenicki, Gmina Skawina, Gmina Myślenice, Gmina Świątniki Górne oraz Gmina Sułkowice.

Wyróżniono także Weronikę Folwarską, uczennicę skawińskiego Liceum Ogólnokształcącego, autorkę zwycięskiego projektu