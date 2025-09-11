Agenda odpowiadająca na najważniejsze wyzwania rynku

Konferencję otworzy debata, w czasie której liderzy rynku nieruchomości odpowiedzą na kluczowe dla rynku nieruchomości pytania w trzech obszarach: inwestycje, regulacje, przyszłość nieruchomości. Dowiemy się jak skutecznie przyciągać globalne inwestycje do Polski i czy to one stanowią warunek dalszego rozwoju sektora nieruchomości w naszym kraju? Jak pobudzić rodzimy kapitał prywatny i zaangażować polskich inwestorów w długoterminowy wzrost rynku nieruchomości? Jakie regulacje mogłyby dziś realnie pobudzić inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, jednocześnie nie obniżając jakości projektów ani bezpieczeństwa klientów? Jakie megatrendy kształtują rynek nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych? W programie znajdą się także dyskusje poświęcone transformacji rynku biurowego, magazynowego, mieszkaniowego i hotelowego. Eksperci porozmawiają o nowych modelach inwestowania, roli sztucznej inteligencji w sektorze nieruchomości, trendach ESG i zrównoważonym budownictwie, a także o „miastach drugiego rzędu”, które stają się coraz atrakcyjniejszą lokalizacją dla biznesu. Agenda tegorocznego forum ma charakter przekrojowy – łączy perspektywę inwestorów, deweloperów, finansistów i samorządowców, tworząc pełny obraz szans i zagrożeń stojących przed rynkiem.

Prelegenci z najwyższej półki

W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele największych firm inwestycyjnych, deweloperskich i doradczych oraz właściciele kluczowych spółek rynku nieruchomości. [tu można dodać nazwiska wybranych osób – m.in. Joanna Bryx-Ogrodnik, Jeremy Cordery, Louis Durand-Viel, Maciej Dyjas, Władysław Grochowski, Tomasz Piotrowski, Adam Sanocki i Joanna Sinkiewicz. Ich doświadczenie i wiedza zapewnią wysoki poziom merytoryczny debat, które od lat są znakiem rozpoznawczym Property Forum.

Nagrody, które wyznaczają standardy

Jubileuszowa edycja to również wyjątkowa Gala Prime Property Prize oraz finał PropTech Festival 2025. Podczas uroczystej gali w prestiżowej przestrzeni Ufficio Primo wręczone zostaną statuetki dla firm, projektów i osobowości, które miały największy wpływ na rozwój polskiego rynku nieruchomości. W tym roku, oprócz 12 tradycyjnych kategorii, uhonorowanych zostanie dodatkowo pięciu laureatów nagrodami specjalnymi – za odwagę w kształtowaniu rynku w ciągu ostatnich 15 lat. Z kolei w konkursie PropTech Festival poznamy najbardziej innowacyjne technologie dla sektora nieruchomości. Werdykt w obu plebiscytach będzie efektem nie tylko decyzji kapituły, ale również głosów czytelników portali PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl.

Nowy rozdział dla polskiego rynku

Od pierwszej edycji Property Forum jest przestrzenią, w której spotykają się różne perspektywy – kapitału, administracji, architektury, finansów i technologii. Jubileuszowa konferencja ma być impulsem do wyznaczenia nowych celów i strategii. To tutaj zarysowują się trendy, które w kolejnych latach będą kształtować obraz polskich miast i regionów.

Rejestracja dla uczestników dostępna jest na stronie www.propertyforum.pl.