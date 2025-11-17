Cel konferencji

Celem konferencji jest ocena potencjalnych skutków utworzenia strefy wolnego handlu UE–MERCOSUR dla sektora rolno-żywnościowego Unii Europejskiej, w tym Polski. W ramach konferencji omówione zostaną m.in. potencjał produkcyjny i wymiana handlowa, sytuacja na kluczowych rynkach (wołowiny, cukru, soi i drobiu) oraz szeroko rozumiane uwarunkowania środowiskowe i wymagania jakościowe. Wydarzenie ma stworzyć forum wymiany wiedzy i doświadczeń między naukowcami, administracją publiczną i sektorem prywatnym, umożliwiające pogłębioną dyskusję nad szansami i zagrożeniami dla sektora rolno-żywnościowego, prowadząc do wniosków i rekomendacji dla polityki rolnej oraz strategii przedsiębiorstw.

