Frekwencja pierwszego Forum Samorządowego w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa przerosła oczekiwania największych optymistów. Wśród licznych gości znaleźli się m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, oraz Miłosz Motyka, minister energii, co doskonale pokazuje, z jakiego typu wyzwaniami mierzą się dziś polscy samorządowcy. Rozmowy 1 : 1 z oboma politykami przeprowadził na głównej scenie Tomasz Pietryga, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej. W programie wydarzenia znalazły się także autorskie panele DGP – o patriotyzmie gospodarczym i o konsekwencjach zmian demograficznych – przygotowane w ramach naszego INFORum Gospodarczego.

– Dziękujemy za wyjątkową frekwencję i ogromne zaangażowanie! Wspólnie stworzyliśmy przestrzeń do ważnych rozmów, wymiany doświadczeń i budowania partnerskich relacji – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej forum. Podkreśla, że tegoroczna edycja forum pokazała, jak duże jest zapotrzebowanie na dialog i współpracę między samorządami.

Szef DGP przeprowadził również na scenie rozmowę z Łukaszem Smółką, marszałkiem województwa małopolskiego – o wizji regionu w 2040 r. Podczas wieczornej gali marszałek dziękował samorządowcom za ich codzienną pracę na rzecz mieszkańców i podkreślił wyjątkowy charakter forum. – Stało się ono niezwykle potrzebną dziś przestrzenią dyskusji o potrzebach i wyzwaniach, z jakimi mierzą się samorządy. Te potrzeby i wyzwania ogromnie się zmieniły na przestrzeni 35 lat polskiej wolności. Zarazem żyjemy pod wielką presją geopolityki, w czasach, w których nie wiemy, co wydarzy się w ciągu najbliższych miesięcy za naszą wschodnią granicą. Dlatego tak wiele rozmawialiśmy na forum o bezpieczeństwie zdrowotnym i militarnym. Co ważne: rozmawialiśmy w sposób wszechstronny i odpowiedzialny, ponad wszelkimi podziałami – opisywał Łukasz Smółka. Podkreślił, że mimo zmieniających się warunków i wyzwań samorządowcy pozostają najbliżej ludzi i ich codziennych potrzeb. Wskazał również, że to właśnie lokalni liderzy są fundamentem stabilności i rozwoju regionu.

Podczas dwóch dni forum, w trakcie ponad 100 spotkań, debat i innych wydarzeń, samorządowcy rozmawiali z przedstawicielami różnych środowisk nie tylko o bezpieczeństwie, energii czy zdrowiu, lecz także o inwestycjach, kulturze, edukacji i innych wyzwaniach swoich małych ojczyzn.

Gala Nagród Forum Samorządowego

Pierwszy dzień zakończyła Gala Nagród Forum Samorządowego. Kapituła doceniła ludzi czynu i wizji mocno związanych ze swoją małą ojczyzną i regionem. Nagrody odebrali: Mateusz Nędza-Kubiniec – sołtys Kościeliska, aktywny samorządowiec znany m.in. z inicjatywy sadzenia tysięcy drzew po halnym z 2013 r., Radosław Włoszek – prezes dynamicznie rozwijających się Kolei Małopolskich, a wcześniej szef Kraków Airport, najszybciej rosnącego lotniska naszej części Europy, oraz Jan Gancarski – archeolog, badacz Karpat, autor licznych odkryć, wieloletni dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, twórca Karpackiej Troi.

Tytułem Promotora Polski, przyznawanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, uhonorowany został prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, znany w świecie specjalista w obszarze inżynierii materiałowej. Nagrodę specjalną otrzymał prof. Mateusz Hołda – lekarz, anatom i kardiomorfolog związany z Katedrą Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, najmłodszy profesor w Polsce (uzyskał tytuł trzy lata temu, w wieku zaledwie 29 lat).

Zwieńczeniem drugiego dnia i całego wydarzenia była uroczysta gala, podczas której Nagrody Forum Samorządowego „za wieloletnie zaangażowanie na rzecz lokalnych wspólnot, skuteczne prowadzenie inwestycji oraz konsekwentną pracę na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego regionu” otrzymali wybitni samorządowcy z Małopolski: Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa, Rafał Kukla – burmistrz Gorlic, Jan Smarduch – były wójt gminy Nowy Targ oraz Zbigniew Wojas – wójt gminy Gdów. Łukasz Smółka wyraził nadzieję, że forum stanie się trwałą platformą współpracy i rozmowy. ©℗