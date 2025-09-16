W programie Kongresu Nowej Mobilności zaplanowano 250 debat, warsztatów i prezentacji na 10 scenach. Weźmie w nich udział ponad 400 ekspertów i liderów opinii – od przedstawicieli świata nauki i administracji, przez branżę e-mobility, TSL i energetyczną, po startupy i instytucje unijne.

Program KNM 2025 opiera się na sześciu ścieżkach tematycznych, adresujących kluczowe wyzwania transformacji transportu, energetyki, gospodarki i urbanistyki: Clean Transport, Urban Innovation, Sustainable Growth, Infrastructure & Investments, Climate Policy, Life Quality & Health. Ponadto, w ramach Kongresu Nowej Mobilności odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących, w tym m.in. Forum Mobilności Rowerowej, Forum Pojazdów Zautomatyzowanych i Autonomicznych, Urban Air Mobility Week, Driving Sustainable Aviation czy zamknięte wydarzenia wieczorne.

/> />

– „Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak bogatej agendy, tak licznego grona prelegentów i partnerów, takiego spektrum ścieżek tematycznych oraz wydarzeń towarzyszących. Na tydzień przed Kongresem mamy pięciokrotnie więcej zarejestrowanych uczestników niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.” – podkreśla Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.

Sprawdź program KNM 2025: https://kongresnowejmobilnosci.pl/program-knm-2025/

Światowej klasy prelegenci

W gronie prelegentów znalazł się m.in. Carlo Ratti – światowej sławy architekt, profesor Massachusetts Institute of Technology i kurator tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji. Na scenie wystąpi też Komisarz Departamentu Transportu Nowego Jorku Ydanis Rodriguez. To postać nietuzinkowa – urodzony w Republice Dominikany, zaczynał w USA jako taksówkarz, a dziś zarządza jedną z najbardziej złożonych sieci transportowych na świecie i budżetem sięgającym miliardów dolarów.

/> />

Ponadto na KNM wystąpią Beatriz Yordi z DG CLIMA Komisji Europejskiej, Hui Zhang (NIO Europe), Arek Nowiński (wiceprezes Volvo Cars), Stephan Neugebauer (Director Global Research Coorperation BMW & Chairman ERTRAC), Piotr Pawlak (Toyota Northern Europe), Mark Chung z amerykańskiej National Safety Council, prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, prezes LOT-u Michał Fijoł, założyciel i prezes Ekoenergetyki Bartosz Kubik, a także CEO Volkswagen Group Polska, Daimler Truck Polska, Volvo Trucks Polska czy Goodyear Polska. Licznie reprezentowani będą także prezydenci i burmistrzowie polskich miast – ponad 20 potwierdziło swój udział.

Zobacz pełną listę prelegentów: https://kongresnowejmobilnosci.pl/prelegenci-2025/

EXPO, innowacje i networking

Integralną częścią wydarzenia będzie największe w regionie New Mobility Expo. Po raz pierwszy w Polsce będzie można tu zobaczyć nowe elektryczne Toyoty – C-HR Plus, bZ4X i bZ4X Touring oraz Urban Cruiser. Volkswagen przywiezie do Katowic prosto z IAA w Monachium model ID. CROSS Concept. Polską premierę będzie również świętować nowy Nissan Micra.

/> />

Polski start-up Ultre zaprezentuje lekki pojazd elektryczny o nazwie 3 Sharing. Odwiedzający będą mogli także zobaczyć wyjątkowe pojazdy osobowe takich marek jak Alpine, GAC, Geely i Xiaomi oraz ciężarówki Daimler Truck i Volvo Trucks. Swoje rozwiązania zaprezentuje łącznie 150 wystawców – od producentów pojazdów elektrycznych, przez firmy technologiczne, aż po dostawców infrastruktury.

Kongres Nowej Mobilności to największa w regionie platforma wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych. Organizatorzy przygotowali różne rodzaje biletów, w tym także bezpłatne.

Zarejestruj się za darmo na KNM: https://kongresnowejmobilnosci.pl/bilety-darmowe/