Nicholas Bloom (Uniwersytet Stanforda), Raffaella Sadun (Uniwersytet Harvarda) i John Van Reenen (Massachusetts Institute of Technology) przeanalizowali związek między produktywnością a zarządzaniem. Najpierw zbudowali zbiór danych o 11 tys. firm z 34 krajów, a następnie na tej postawie skonstruowali wskaźnik zarządzania (od 1 do 5). Najwyższe wartości zarówno produktywności, jak i wskaźnika zarządzania zaobserwowali w USA. Naukowcy zauważyli również związek między wskaźnikiem zarządzania a produktywnością: wzrost o 1 wskaźnika jest związany ze wzrostem wytwarzania średnio o ok. 10 proc. Autorzy badania przeanalizowali także, jak różnice we wskaźniku zarządzania mogą wyjaśnić odmienność w efektywności. Gdy chodzi o wahania między krajami, to czynnik zarządzania wyjaśnia średnio 30 proc. różnicy w produktywności pomiędzy USA a pozostałymi państwami. Ponadto autorzy sprawdzili, jaka część różnicy pomiędzy 90. a 10. percentylem rozkładu produktywności wynika z praktyk zarządzania – to średnio 19 proc.