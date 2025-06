Modele językowe potrafią generować odpowiedzi, które brzmią przekonująco, ale nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość obiektywnie. Świadomość tego, że sztuczna inteligencja może przedstawiać świat zniekształcony, jest kluczowa dla właściwej interpretacji jej sugestii. Załóżmy, że w rozmowie o inwestycjach Państwa rozmówca to osoba skłonna do ryzyka. Czy wpłynęłoby to na sposób, w jaki oceniają Państwo jej rady? A jeśli podobne tendencje przejawiałby model językowy, to czy nadal ufaliby Państwo jego rekomendacjom?

John J. Horton z Massachusetts Institute of Technology postanowił sprawdzić, jak modele językowe z rodziny GPT-3 – czyli te, na których oparty jest m.in. słynny ChatGPT – radzą sobie z podejmowaniem decyzji ekonomicznych. Czy ich „sposób myślenia” przypomina ludzkie wybory? Aby to zweryfikować, badacz przeprowadził serię klasycznych eksperymentów behawioralnych, które od lat stosuje się do analizy zachowań ludzi. Tym razem obiektami badań były modele językowe. Horton mógł więc porównać reakcje sztucznej inteligencji z dobrze udokumentowanymi wcześniej decyzjami podejmowanymi przez człowieka.