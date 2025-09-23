Po 30 latach obowiązywania ustawy o własności lokali (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1048) Ministerstwo Finansów i Gospodarki przygotowało założenia do projektu jej nowelizacji. Obowiązujące dziś przepisy paraliżują zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

- Możliwość dochodzenia przez wspólnotę roszczeń z tytułu rękojmi w związku z wadami nieruchomości wspólnej uważam za kluczową zmianę w tej propozycji ustawowej. Obecnie obowiązujące przepisy, nie tyle to utrudniają, co niemal uniemożliwiają – mówi wiceminister Tomasz Lewandowski, odpowiedzialny w resorcie finansów i gospodarki za mieszkalnictwo.

Usprawnienie podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową

Równie ważną zmianą są usprawnia w podejmowanie uchwał przez wspólnoty. Z założeń do projektu wynika, że uchwały będą mogły być przyjęte zwykłą większością głosów, mierzoną udziałami. Dzisiaj, żeby uchwała został przyjęta muszą za nią głosować właściciele 50 proc. udziałów w nieruchomości plus 1. Zdaniem ekspertów jest to bardzo daleko idąca zmiana. Może spowodować, że jeśli we wskazanym terminie nie zagłosuje większość kwalifikowana, to mała grupa właścicieli będzie mogła doprowadzić do podjęcia korzystnych dla siebie decyzji, ale już niekoniecznie dla całej wspólnoty. Z drugiej strony może to spowodować większe zainteresowanie glosowaniem uchwał.

Jednak radca prawny Karolina Trzeciak-Wach uważa, że z punktu widzenia właścicieli mieszkań jest to dobra zmiana i nie jest w tej opinii odosobniona.

- Niestety wielu właścicieli nie rozumie, że bycie członkiem wspólnoty mieszkaniowej i posiadanie mieszkania wiąże się nie tylko w prawami, ale także z obowiązkami. Jednym z nich jest udział w zebraniach i głosowanie uchwał, co zresztą może odbywać się również w formie dziś elektroniczniej i nie jest zbyt absorbujące. Mimo tego wspólnoty mają duży problem z głosowaniem uchwał, co skutkuje paraliżem decyzyjnym. Dlatego cieszy mnie zapowiedź wprowadzenia prawa do przyjęcia uchwał zwykłą większością głosów, jeśli we wskazanym przez wspólnotę terminie, który zostanie indywidualnie określony przez każdą wspólnotę zwykle wynosi miesiąc, nie zagłosuje kwalifikowana większość głosów. – mówi Marek Urban, prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Wynajmujący mieszkania na doby zapłacą wyższy czynsz

Niepokój zarządców może też wynikać z tego, że usprawnienia w podejmowaniu uchwał w połączeniu z innymi zmianami ułatwią zmianę zarządcy. Wspólnota zyska też prawo do obciążenia wyższymi kosztami właściciela mieszkania wynajmowanego na doby. Obowiązkowe będzie też umożliwienie zarządcy zrobienia przeglądów czy wejście do mieszkania w asyście policji lub straży pożarnej, jeśli będzie podejrzenie, że do lokalu znoszone są śmieci czy przedmioty zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców.

Przyjęcie nowych przepisów i ich wejście w życie planowane jest na przyszły rok.