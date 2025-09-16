Przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) przepisy mają umożliwić wdrożenie unijnego rozporządzenia 2024/1309, tzw. rozporządzenia GIA. Ten unijny akt wejdzie w życie 12 listopada br. Zgodnie z nim wszystkie nowe i poddawane generalnym pracom remontowym budynki, na które zezwolenie wydano po 12 lutego 2026 r., „muszą być wyposażone w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do technologii światłowodowej oraz wewnątrzbudynkowe okablowanie światłowodowe, w tym połączenia aż do punktu fizycznego, w którym użytkownik końcowy podłącza się do sieci publicznej”.

Czy każdy właściciel domu będzie musiał zainstalować światłowód?

W projekcie polskiej ustawy, tzw. megaustawy, czytamy, że przewidziano „wprowadzenie obowiązku wyposażania budynków w infrastrukturę światłowodową także jednorodzinnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu wyjątków mających na celu ochronę zabytków”. Z kolei z informacji opublikowanych przez resort cyfryzacji w czerwcu br., czyli przed rozpoczęciem procesu prekonsultacji tego projektu wynika, że MC planuje zobowiązać „deweloperów, do tego, by wyposażali budynki jednorodzinne w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przyłącze do granicy działki. Chodzi o tzw. bliźniaki, szeregowce czy osiedla domów jednorodzinnych. Dzięki temu łatwiej, prościej i taniej będzie można je włączyć do sieci światłowodowej na etapie budowlanym”. Dziś analogiczne zobowiązania dotyczą budynków wielorodzinnych.

MC przy okazji nowelizacji megaustawy proponuje także wprowadzenie istotnych ułatwień dla przedsiębiorców w innych aktach prawnych. Część zmian jest efektem propozycji zgłoszonych przez stronę społeczną w ramach rządowego zespołu ds. deregulacji, a część wynika z polityki wspierania rozwoju cyfryzacji przyjętej w rozporządzeniu GIA. Wśród kluczowych uproszczeń przepisów resort wskazuje „rozszerzenie funkcjonalności punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, by ułatwiał zawieranie umów o dostęp, a także umożliwiał elektroniczny dostęp do zawartych w nim danych”. Wpłynie to na możliwość prostszego niż dotychczas zawierania umów między przedsiębiorcami z wykorzystaniem istniejących danych.

Jakie ułatwienia przy instalacji światłowodu?

Nowe przepisy mają również skutkować ustaleniem maksymalnej stawki za każdy mkw. infrastruktury umieszczanej w drogach wewnętrznych. Dzięki temu koszt przeprowadzenia inwestycji zmaleje. Co więcej, MC zamierza doprecyzować przepisy dotyczące planowania przestrzennego w taki sposób, by wyeliminować występujące dziś ograniczenia i bariery w zakresie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Z założeń do projektu ustawy wynika, że procedura dostępu do infrastruktury technicznej prowadzonej przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie prostsza, a dotyczące tego zakresu postępowania administracyjne zostaną skrócone do 30 dni.

Z założeń do projektu ustawy wynika, że resort zakłada przyjęcie nowych regulacji przez Radę Ministrów w ostatnim kwartale 2025 r.