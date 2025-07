Resort cyfryzacji przewiduje uproszczenie formalności i zwiększenie przejrzystości procedur związanych z inwestycjami w infrastrukturę telekomunikacyjną. Jak twierdzi, budowa sieci dla operatorów stanie się w konsekwencji szybsza, prostsza i tańsza. Firmy mogą się też spodziewać zmniejszenia ryzyk regulacyjnych i większej przewidywalności przy planowaniu inwestycji.

Nowelizacja zredukuje również obowiązki administracyjne przedsiębiorców wobec organów administracji. Dla jednostek samorządu terytorialnego będzie to oznaczało zmianę sposobu obsługi procesu inwestycyjnego i jego przyspieszenie. Przewidziane w projekcie nowelizacji megaustawy zmiany to m.in.:

• skrócenie procedur administracyjnych,

• cyfryzacja wniosków,

• ograniczenie sprawozdawczości,

•obowiązek wyposażania nowych/remontowanych budynków w światłowody

• szybsze decyzje prezesa UKE,

• koordynacja robót budowlanych – również prywatnych,

• ułatwienia dla inwestycji na drogach publicznych,

• uregulowanie opłat za dostęp do terenów leśnych i dróg wewnętrznych,

• nowe narzędzia i sankcje za opóźnienia i brak współpracy.

Na jakie efekty liczy Ministerstwo Cyfryzacji?

Jak deklaruje Ministerstwo Cyfryzacji, rezultatem wprowadzenia nowych rozwiązań będzie łatwiejszy dostęp do szybkiego internetu, szczególnie poza miastami – co powinno wyrównać szanse mieszkańców wsi i miast w dostępie do usług cyfrowych.

Obecnie inwestycje w szybki szerokopasmowy internet są dofinansowane ze środków publicznych z dwóch programów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), tj. pokrywania tzw. białych plam w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Jak informuje resort cyfryzacji, dotychczas podpisano w tym zakresie umowy na 220 projektów. Zapewnią one szybki internet dla ok. 850 tys. gospodarstw domowych. Trwa również podpisywanie umów w ramach kolejnego naboru KPO, który może objąć kolejne 200 tys. gospodarstw domowych.

Ponadto inwestycje finansowane ze środków prywatnych - zgłoszone w serwisie internet.gov.pl - zapewnią dostęp do sieci pod 1,8 mln adresów, z czego 700 tys. to białe plamy – miejsca, gdzie nie ma dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – co najmniej 100 Mb/s). Jak wylicza resort cyfryzacji, po powyższych inwestycjach w obszarze białych plam zostanie jeszcze około 300 tys. gospodarstw domowych. Zgodnie z wyliczeniami UKE koszt objęcia ich szybkimi sieciami może wynieść nawet 3 mld zł.

Kiedy megaustawa zostanie zmieniona?

Nowelizacja megaustawy ma również dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia 2024/1309 - aktu o infrastrukturze gigabitowej (GIA). Resort cyfryzacji złożył już wniosek o wpisanie jej na listę prac legislacyjnych i programowych rządu. Przewiduje, że projekt trafi na Radę Ministrów maksymalnie do końca tego roku.