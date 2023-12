Rozwój szerokopasmowego internetu, aplikacji mObywatel oraz opracowanie strategii rozwoju cyfrowego państwa - to jedne z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji - mówił w czwartek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort cyfryzacji będzie służył każdemu obywatelowi - dodał.

"Resort cyfryzacji będzie dobrze służył każdej obywatelce, każdemu obywatelowi" - zapewnił w czwartek Krzysztof Gawkowski podczas briefingu nt. "Priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji".

Nowy szef przekazał, że aplikacja mObywatel będzie coraz bardziej rozwijana.

"Nie jest zamiarem zatem w ministerstwie szukanie rewolucyjnych zmian. Jest w ministerstwie potrzeba myślenia o ewolucyjnych zmianach, które mają doprowadzić do tego, żeby Polska była liderem cyfrowych przemian w Europie i żeby mogła się chwalić cyfryzacją w obszarze cywilnym i wojskowym" - wskazał minister.

Jak mówił, chce, aby resort był miejscem, które będzie nadawać ton przyszłości. "Jednym z pierwszych elementów budowania tej tożsamości cyfrowej w Europie, budowania liderskiego miejsca w obszarze cyfryzacji w Europie, będzie przygotowanie strategii rozwoju cyfrowego państwa" - wskazał.

Kolejnym zadaniem, jakie stoi przed ministerstwem, jest uzyskanie międzyresortowej interoperacyjności, która będzie dotyczyć ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej, spraw zwianych z klimatem, środowiskiem, wojskiem, czy administracja - mówił.

"Dostęp do internetu powinien być standardem, w którym mamy m.in. szybki internet i nie ma białych plam na mapie Polski. Dalego ten szerokopasmowy internet to myślenie o tym, że światłowód powinien być dostępny z wysoką prędkością dla wszystkich polskich obywateli, będzie nam w tej kadencji towarzyszyło" - powiedział Gawkowski. Dlatego - jak dodał - "resort cyfryzacji będzie robił wszystko, żeby ta infrastruktura państwa w zakresie dostępu do internetu się rozszerzała, żeby była dostępna, i żeby wszyscy mieli świadomość, że to jest jedne z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji".