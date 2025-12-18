Sondaż CBOS: jakie jest poparcie dla rządu Tuska

W badaniu poparcie dla rządu wyraziło 33 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt. proc.), 42 proc. było mu przeciwnych (wzrost o 1 pkt proc.), 23 proc. wyraziło obojętność, a 2 proc. badanych odparło, że „trudno powiedzieć”.

Według sondażu obecny rząd popierają przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej (87 proc.) oraz Lewicy (72 proc.), a sprzeciw wyrażają najczęściej zwolennicy ugrupowań opozycyjnych - Konfederacji Korony Polskiej (84 proc.), Prawa i Sprawiedliwości (80 proc.) oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość (77 proc.).

Jeśli chodzi o ocenę działań rządu, pozytywnie wyraziło się o niej 37 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.), negatywnie – 52 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). 11 proc. ankietowanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Według 36 proc. respondentów polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 3 pkt. proc.); przeciwnego zdania jest 52 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.), a 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Ankietowani pytani byli również, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Twierdząco odpowiedziało 36 proc. badanych (bez zmian); przecząco - 54 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), 10 proc. wybrało odpowiedź - „trudno powiedzieć”.

Notowania rządu na stabilnym poziomie

„W grudniu notowania rządu uległy nieznacznemu pogorszeniu. Największy spadek ocen funkcjonowania rządu dotyczył sfery gospodarczej. Pozostałe zmiany notowań rządu utrzymywały się w granicach 1–2 punktów procentowych” - podkreślono w komentarzu do badania. Warto jednak zauważyć - dodano - „że notowania rządu po dwóch latach działalności utrzymują się na stabilnym poziomie”. „Rząd stracił tylko niewielki odsetek swoich zwolenników, zaś jego obecne poparcie nieco przewyższa wynik wyborczy Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych 2023 roku” - czytamy.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 r. na próbie liczącej 948 osoby (w tym: 62,0 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. – CATI i 13,2 proc. – CAWI).