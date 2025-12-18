Czy jest Straż Ochrony Kolei, komu podlega i jakie ma obowiązki?

O ofertach SOK-u napisała WP Finanse. Straż Ochrony Kolei intensyfikuje rekrutację w całym kraju, a oferowane wynagrodzenia wyraźnie wykraczają poza standardy kojarzone ze służbami ochrony. W zależności od stanowiska miesięczne zarobki mogą sięgać nawet 20 tys. zł brutto, co stawia SOK w gronie najlepiej płacących formacji działających w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury publicznej.

Straż Ochrony Kolei odpowiada za bezpieczeństwo na ponad 18 tys. km linii kolejowych oraz w setkach pociągów w całej Polsce. Choć formacja podlega PKP Polskim Liniom Kolejowym i nadzorowi Ministerstwa Infrastruktury, jej funkcjonariusze dysponują uprawnieniami zbliżonymi do innych służb mundurowych. Połączenie stabilnego zatrudnienia, rozbudowanego systemu dodatków i wysokich wynagrodzeń sprawia, że SOK staje się dziś jednym z bardziej atrakcyjnych pracodawców w sektorze publicznym.

Straż Ochrony Kolei, na jakie wynagrodzenia mogą liczyć funkcjonariusze?

Na starcie funkcjonariusze mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 5–6,5 tys. zł brutto, jednak to jedynie punkt wyjścia. Jak podkreślają przedstawiciele formacji, system płac opiera się na licznych dodatkach służbowych, funkcyjnych i stażowych. W efekcie średnie miesięczne wynagrodzenie brutto funkcjonariusza SOK, wraz z dodatkami, zbliża się do 8 tys. zł, a w wielu przypadkach jest wyraźnie wyższe.

Największe pieniądze czekają na specjalistów i kadrę kierowniczą. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą zarabiać od 8 do 10 tys. zł brutto, a specjaliści ds. BHP od 7,5 do 9 tys. zł. W regionach takich jak województwo śląskie oferowane są również stanowiska diagnostów ds. automatyki z wynagrodzeniem sięgającym 10 tys. zł brutto. W centrali SOK koordynatorzy BIM mogą liczyć na pensje rzędu 11–15,5 tys. zł.

Najwyższe stawki przewidziano dla stanowisk menedżerskich. Naczelnik wydziału analiz technicznych może otrzymywać od 17 do nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. To poziom wynagrodzeń porównywalny z sektorem prywatnym i spółkami infrastrukturalnymi, co pokazuje, że SOK coraz wyraźniej konkuruje o wykwalifikowanych ekspertów na rynku pracy.