Sejm przegłosował 13 września zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie cywilnym oraz kodeksie postępowania karnego. Większość w ramach deregulacji.

Sejm przegłosował w piątek wieczorem kilkadziesiąt ustaw, w tym nowelizacje przepisów o licytacjach komorniczych nieruchomości, terminach na zgłoszenie sprzeciwu wobec podwykonawcy na budowie oraz procedurze przed sądami administracyjnymi.

Elektroniczne licytacje komornicze staną się standardem – wynika z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przyjętej w piątek przez Sejm. Do tej pory nieruchomości sprzedawano głównie podczas tradycyjnych licytacji, a e-licytacja była możliwa tylko wtedy, gdy wierzyciel o to zawnioskował (art. 952 k.p.c.). Teraz ma być odwrotnie - podstawową formą będzie sprzedaż przez portal internetowy, a klasyczna licytacja publiczna odbędzie się tylko wtedy, gdy zażąda tego wierzyciel. Do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Zmiana ma przyspieszyć egzekucję i uczynić ją skuteczniejszą. Odpowiada ona na postulaty środowiska komorniczego. Od lat wskazuje ono, że e-licytacje powinny się stać domyślną formą sprzedaży nieruchomości przy wykorzystaniu portalu elicytacje.komornik.pl.

Nowelizacja kodeksu cywilnego. Nowy termin na zgłoszenie sprzeciwu wobec podwykonawcy

Inwestor i generalny wykonawca robót budowlanych będą mogli ustalić w umowie krótszy niż 30 dni termin na zgłoszenie sprzeciwu wobec podwykonawcy. Zmiana dotyczy art. 6471 kodeksu cywilnego.

Jednocześnie nowela przewiduje, że termin na sprzeciw w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być krótszy niż termin ustalony w umowie między inwestorem a generalnym wykonawcą.

Celem zmian jest uelastycznienie terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec podwykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony inwestora w ramach solidarnej odpowiedzialności.

Mniej biurokracji. Co czeka sądy administracyjne

Uchwalona również 12 września nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma uprościć procedury, ograniczyć biurokrację i sprawić, że strony będą miały mniej formalności do załatwiania. Zgodnie z nią strony postępowań nie będą już musiały dostarczać dokumentów potwierdzających pełnomocnictwo, jeśli sąd administracyjny sam będzie mógł to sprawdzić w dostępnych rejestrach online. Sędziowie będą też mogli korzystać z instytucji „przyjaciela sądu” - będą mogli poprosić organizacje społeczne lub organy administracji o opinię prawną ważną dla rozstrzygnięcia. Nowa instytucja pozwoli sądom uzyskiwać pomoc w trudnych i precedensowych sprawach, które mają znaczenie dla debaty publicznej lub mogą wpływać na sytuację prawną wielu osób. Jednocześnie poszerzy uprawnienia organizacji społecznych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dodatkowo sądy zyskają większą swobodę w łączeniu podobnych spraw, co ma przyspieszyć postępowania.

Jeżeli sąd uwzględni zażalenie, będzie można automatycznie zwrócić uiszczony wpis. Dotychczas przepisy przewidywały taki zwrot tylko w sytuacji, gdy zażalenie dotyczyło ukarania grzywną. Nowa regulacja obejmuje wszystkie zażalenia, co jest zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego – obywatel nie powinien ponosić dodatkowych kosztów z powodu błędu sądu pierwszej instancji.

Zdjęcia w protokołach okazań - nowelizacja kodeksu cywilnego

W postępowaniu karnym zmienią się zasady dokumentowania okazania. Do przegłosowanego przez Sejm kodeksu postępowania karnego wpisano przepisy, które pozwolą wprowadzić obowiązek dołączania do protokołu zdjęć osób okazywanych. Dzięki temu lepiej chronione będą prawa zarówno tych, którzy są rozpoznawani, jak i osób dokonujących rozpoznania.

Do tej pory cała procedura była jedynie opisywana w protokole. Robienie zdjęć czy nagrań nie było wymagane, więc później trudniej było sprawdzić, czy wszystko odbyło się rzetelnie. Nowe przepisy mają to zmienić i zwiększyć wiarygodność okazania.