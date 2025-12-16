Rekordowe obciążenia czekają sektor bankowy, który w 2026 roku zmierzy się z drastyczną podwyżką podatku CIT z 19 do 30 procent. Ministerstwo Finansów argumentuje ten ruch koniecznością utrzymania stabilności budżetu oraz finansowania wydatków obronnych, wskazując na wysokie zyski instytucji finansowych. Docelowo stawka ta ma spaść w kolejnych latach, ale w ciągu dekady banki oddadzą do kasy państwa dodatkowo ponad 23 miliardy złotych.

Niezwykle ważne głosowania w Sejmie - po pierwsze budżet

Kluczowe zmiany zajdą w systemie ochrony zdrowia, gdzie planowane jest wdrożenie centralnego monitorowania zasobów medycznych w czasie rzeczywistym. Nowa Ewidencja Potencjału Świadczeniodawcy pozwoli na bieżące śledzenie dostępności łóżek szpitalnych, sprzętu oraz personelu w skali całego kraju. Rozwiązanie to ma usprawnić zarządzanie kryzysowe i zastąpić dotychczasowe, rozproszone systemy wojewódzkie, ułatwiając pacjentom dostęp do informacji o wolnych miejscach.

Czwartek przyniesie debatę nad budżetem na 2026 rok, w którym wydatki państwa mają sięgnąć blisko 919 miliardów złotych przy deficycie nieprzekraczającym 272 miliardów. Największe emocje budzą plany finansowe tak zwanych świętych krów, czyli instytucji samodzielnie określających swoje wydatki, jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa. Koalicja rządząca może ponownie dążyć do korekty ich apetytów finansowych, co w przeszłości spotykało się z ostrą reakcją konstytucyjną.

Podwyżki dla sfery budżetowej będą procedowane w Sejmie

Niezadowolenie budzi propozycja podwyżek dla sfery budżetowej, która zakłada wzrost wynagrodzeń jedynie o 3 procent. Związki zawodowe oceniają te plany jako niespójne i domagają się wzrostu płac o co najmniej 12 procent, wskazując na wciąż rosnące koszty życia i inflację. Wyjątkiem może być Państwowa Inspekcja Pracy, która wnioskuje o znacznie wyższy budżet w związku z planowaną reformą umożliwiającą inspektorom przekształcanie umów cywilnoprawnych w etaty.

Kontrowersje wywołuje projekt PSL dotyczący powołania Rzecznika Praw Rolnika, którego roczne utrzymanie oszacowano na 9 milionów złotych. Nowy urząd miałby zajmować się mediacjami i wnoszeniem skarg nadzwyczajnych, jednak krytycy wskazują na dublowanie kompetencji i tworzenie zbędnych stanowisk administracyjnych. Choć punkt ten zniknął ze wstępnego harmonogramu, dyskusja o zasadności tworzenia nowej instytucji wciąż angażuje posłów.

Zmiany w ustawie o podatku CIT - Sejm zagłosuje

Rząd planuje uszczelnić przepisy dotyczące fundacji rodzinnych poprzez nowelizację ustawy o CIT i wprowadzenie tak zwanego lock-upu. Główne zmiany obejmą mechanizm blokady zbywalności aktywów wnoszonych do fundacji oraz nowe zasady opodatkowania przychodów z najmu. Celem tych regulacji jest ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej i zapewnienie, by fundacje służyły faktycznej sukcesji biznesu, a nie unianiu danin publicznych.

Branżę doradczą czekają istotne reformy, w tym prawo do noszenia togi oraz rozszerzenie kompetencji o doradztwo w zakresie opłat parapodatkowych takich jak opłata cukrowa. Nowelizacja przewiduje również zmiany w egzaminach zawodowych, pozwalając kandydatom na korzystanie z tekstów ustaw, ale jednocześnie podnosi kary za nieuprawnione świadczenie usług. Celem jest profesjonalizacja zawodu i lepsze dostosowanie go do skomplikowanego systemu fiskalnego.

Koalicja rządząca boi się prezydenckiego weta

Polityczne tło obrad komplikuje niepewność co do przyszłych decyzji głowy państwa w kontekście ustawy budżetowej i potencjalnych zmian na tym stanowisku. Ewentualne skierowanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego mogłoby zablokować planowane cięcia wydatków instytucji państwowych, zmuszając rząd do realizacji ich pierwotnych planów finansowych. Sytuacja ta sprawia, że nadchodzące głosowania będą miały kluczowe znaczenie dla ostatecznego kształtu finansów publicznych.