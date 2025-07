Nowelizacja ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa gwarantuje zwiększenie finansowania budowy mieszkań komunalnych, w Towarzystwach Budownictwa Społecznego i Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, a także mieszkań lokatorskich w spółdzielniach mieszkaniowych. Tych ostatnich nie można będzie przekształcać na własnościowe. Taka możliwość będzie, po 15 latach, w przypadku TBS-ów i SIM-ów, ale tylko w przypadku inwestycji, które będą współfinansowane kredytem preferencyjnym. Lokatorzy budynków, na których budowę państwo da bezzwrotną dotację, zyskają możliwość wykupu dopiero po 25 latach.

Projekt ustawy zawierał też zniesienie ogólnokrajowego wskaźnika parkingowego w inwestycjach realizowanych na podstawie lex deweloper. Konieczność tworzenia miejsc postojowych blokuje dziś budowę kilkudziesięciu tysięcy mieszkań. Stąd apel architektów, urbanistów, samorządowców i deweloperów o jego zniesienie i oddanie decyzji o liczbie miejsc postojowych gminie, tak jak ma to miejsce przy pozostałych inwestycjach. Większość sejmowa (PiS, Konfederacja i Polska 2050) odrzuciła jednak tę zmianę.

J.P.

Odpowiedzialność dewelopera za wady lokalu

Nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym ujednolica odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu. Niezależnie od rodzaju umowy każdy nabywca (konsument) będzie teraz mógł skorzystać z rękojmi.

J.P.

Zamknięcie rynku zamówień publicznych

Firmy z państw trzecich nie będą już miały zagwarantowanego prawa do startu w polskich przetargach – przewiduje błyskawicznie uchwalona nowelizacja prawa zamówień publicznych. Uderzy ona głównie w wykonawców z Turcji czy Chin. Co do zasady, polski rynek zostanie przed nimi zamknięty. Zamawiający będzie mógł natomiast dopuścić ich do uczestnictwa w konkretnym przetargu, o ile uzna to za uzasadnione. Nawet wówczas wolno mu będzie narzucić oferentom z państw trzecich dowolnie dyskryminujące warunki. Co więcej, jeśli ci ostatni zdecydują się złożyć oferty, to nie będzie im przysługiwać prawo do kwestionowania jakichkolwiek decyzji zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Nowela jest efektem najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że przepisy unijne gwarantują równe traktowanie jedynie firmom z UE oraz z państw sygnatariuszy porozumienia WTO ws. zamówień rządowych GPA (wyroki: z 22 października 2024 r. w sprawie C 652/22 Kolin oraz z 13 marca 2025 r. w sprawie C-266/22 CRRC Qingdao Sifang).

WIK

Ubezpieczyciel sprawdzi PESEL

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawy o ewidencji ludności da zakładom ubezpieczeniowym możliwość zweryfikowania, czy PESEL zgłaszającego się do nich klienta nie został zastrzeżony. Dziś nie ma takiej możliwości. Wprowadzana w ramach deregulacji zmiana ma ukrócić podszywanie się pod niczego nieświadome osoby, którym wykradziono dane nr PESEL, po to by w ich imieniu wykupić ubezpieczenie OC na samochód. Zdaniem rządu tego rodzaju oszukańczy mechanizm jest coraz częstszy. Stąd przyznanie ubezpieczycielom możliwości sprawdzenia, czy PESEL nie został zastrzeżony.

AP

Państwo chce zachować kontrolę nad inwestycjami zagranicznymi

Zmiany w ustawie o kontroli niektórych inwestycji oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 przedłużają bezterminowo działanie przepisów, które dają państwu prawo do kontroli inwestycji zagranicznych i zablokowania transakcji, np. w razie podejrzenia, że nowy właściciel może chcieć przenieść działalność z Polski.

J.P.

mObywatel z nowymi funkcjonalnościami

Uczniowie będą mogli potwierdzać swoją tożsamość oraz prawo do zniżek za pomocą legitymacji dostępnej w mObywatelu. Z mLegitymacji skorzystają również nauczyciele. Zmiany w przepisach wprowadzają też mStłuczkę, która ma uprościć formalności po drobnych zdarzeniach drogowych. Umożliwi ona kierowcom szybkie złożenie oświadczenia o kolizji z wykorzystaniem aplikacji mObywatel – bez potrzeby drukowania dokumentów czy szukania formularzy. Dzięki integracji z rejestrami państwowymi większość danych pojazdów i uczestników zostanie automatycznie uzupełniona. Nowelizacja przepisów umożliwi dodatkowo wprowadzenie do mObywatela wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji godnej zaufania.

WIK

ESG opóźnione o dwa lata

Dzięki nowelizacji ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym obowiązek raportowania niefinansowego zostanie przesunięty o dwa lata. Firmy, które miały przygotować raporty ESG za ten rok i kolejny, będą miały na to więcej czasu.

J.P.

Syndyk z dostępem do tajemnicy bankowej

Będąca częścią deregulacji nowelizacja prawa bankowego przyznaje syndykom w odniesieniu do postępowań upadłościowych oraz nadzorcom sądowym i zarządcom w odniesieniu do restrukturyzacji dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową. Nowe przepisy zobowiązują banki oraz SKOK-i do udzielenia tym osobom żądanych przez nich informacji. W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że ma to uprościć i usprawnić przebieg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

AP

Będzie łatwiej łączyć fundusze inwestycyjne

W ramach działań założonego przez miliardera Rafała Brzoskę zespołu „SprawdzaMY” zidentyfikowano problem polegający na istnieniu nadmiernych regulacji w zakresie łączenia niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Przyjęte przez Sejm rozwiązanie pozwala na złagodzenie warunków dotyczących uzyskiwania zgody zgromadzenia inwestorów na tego rodzaju połączenie. ©℗