Ksenofobiczne zdarzenie w tramwaju w Poznaniu. Dwóch mężczyzn znieważyło i pobiło cudzoziemca
11 grudnia 2025 roku w jednym z tramwajów w Poznaniu doszło do niebezpiecznego incydentu o podłożu narodowościowym. Prokuratura poinformowała, że sprawcami zdarzenia są dwaj mężczyźni w wieku 27 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że zaatakowali oni pasażera - cudzoziemca narodowości ukraińskiej, zarówno fizycznie, kopiąc go, jak i słownie - obrażając wulgarnymi wyzwiskami.
Dwóch mężczyzn znieważyło i pobiło cudzoziemca – grozi im 5 lat więzienia
Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie podejrzanym zarzutów dyskryminacji oraz napaści na tle narodowościowym. Zgodnie z przepisami, mężczyznom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto nie wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt tymczasowy. Zamiast tego zdecydowała o zastosowaniu wobec nich dozoru policyjnego. O tym czy trafią do wiezienia, zdecyduje teraz sąd.
