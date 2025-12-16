Sprawa syna polityka PiS oskarżonego o gwałt trafia do sądu

Jak udało się ustalić redakcji, dziś, tj. 16 grudnia 2025 r., Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do Sądu Rejonowego w Kwidzynie akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. oskarżonemu o czyn z art. 197 § 1 kk i z art. 200 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Historia sprawy oskarżonego o gwałt syna polityka PiS

Sprawa dotyczy wydarzeń mających miejsce w leśniczówce „Danielówka” niedaleko Malborka, gdzie rodziny oskarżonego i pokrzywdzonej spędzały wspólnie wakacje. Wówczas Magdalena Nowakowska była nieletnia – z ustaleń śledczych wynika, że na początku incydentów miała zaledwie 9 lat.

Z doniesień mediów wynika, że dopiero w 2015 r. dziewczynka ujawniła tożsamość rzekomego oprawcy podczas terapii. Trauma doprowadziła wówczas do samookaleczeń, a lekarze poinformowali o sytuacji rodziców oraz sąd rodzinny w Gdańsku. Matka Magdaleny złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Umorzenia śledztwa w sprawie oskarżonego o gwałt syna polityka PiS

W 2017 roku prokuratura po raz pierwszy umorzyła śledztwo, wskazując na „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego”. Rodzina zaskarżyła decyzję do sądu, a dwa lata później sprawa została ponownie umorzona, głównie na podstawie opinii biegłych.

Sprawa oskarżonego o gwałt syna polityka PiS trafiła do sądu

Dopiero w 2020 r. sprawa została wznowiona po ponownym zgłoszeniu przez Magdalenę. Rodzina złożyła wniosek o wznowienie śledztwa w sierpniu 2025 r., po czym sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Toruniu.