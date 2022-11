Marta Łanoch, prawniczka i założycielka FoodMedLaw, wskazuje, że zawarte na odwrocie produktu ostrzeżenie stanowi spełnienie obowiązku z rozporządzenia unijnego nr 1169/2011 z w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Ostrzeżenie to musi być umieszczone w tym samym polu widzenia, co nazwa środka spożywczego, po czym w nawiasach umieszcza się informację dotyczącą zawartości kofeiny wyrażonej w mg na 100 g/ml. ‒ Przepisy nie wymagają, aby ostrzeżenie to znalazło się na froncie opakowania. Biorąc pod uwagę, że taką samą czcionką, jak ostrzeżenie o kofeinie, zapisane są również inne treści, można przypuszczać, że opisywany produkt spełnia co najmniej minimalne wymogi z rozporządzenia – wskazuje Marta Łanoch.