Dokument implementuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 (CPC), które nakazuje krajom UE przyznać organom ochrony konsumentów minimalne kompetencje dochodzeniowe i egzekucyjne. W Polsce te zadania spadają na prezesa UOKiK.

Projekt przewiduje przyznanie organowi uprawnienia do nabywania towarów i usług incognito. UOKiK mógłby dokonywać zakupów kontrolnych, posługując się fikcyjnymi danymi: losowo wybranymi z wewnętrznej bazy imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania i e-mailem (nieujawniającym służbowego charakteru). Dzięki zmianie wykrywanie takich naruszeń, jak np. odmowa zwrotu towaru, ma być skuteczniejsze. Ponadto ma ona umożliwić sprawniejsze zbieranie dowodów poprzez obserwację, kontrolę czy testy produktów.

Interwencje w internecie – od ostrzeżeń po delisting domen

Projekt wyposaża też prezesa UOKiK w szerokie kompetencje wobec witryn internetowych. Będą one mogły być stosowane, gdy inne środki zawiodą. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami organ będzie mógł w toku postępowania żądać od przedsiębiorcy umieszczenia ostrzeżeń na stronach internetowych, usunięcia treści, ograniczenia dostępu do konkretnego interfejsu lub, w ostateczności, żądać usunięcia domeny z Krajowego Rejestru Domen (czyli jej wpisania do rejestru domen usuniętych oraz blokowania dostępu).

Nowelizacja ustawy o UOKiK. Rozszerzenie przeszukań na postępowania konsumenckie

Zgodnie z rządowymi propozycjami możliwe będzie dokonywanie przeszukania także w trakcie prowadzenia postępowań konsumenckich. Do tej pory taka czynność była zarezerwowana tylko w przypadku prowadzenia działań antymonopolowych. Przeszukanie byłoby możliwe, gdyby istniało podejrzenie poważnego naruszenia lub zatarcia śladów, i polegałoby na umożliwieniu wejścia do biur, pojazdów czy na teren firmy. Na dokonanie takiej czynności zgody udzielałby sąd.

Etap legislacyjny

Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów