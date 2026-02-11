Kosiniak-Kamysz o przyjęciu przez rząd tego projektu poinformował we wpisie na platformie X. „Rząd przyjął ustawę wdrażającą SAFE. Wbrew wszystkim, którzy źle życzyli Polsce, udało się ten projekt doprowadzić do tego etapu. Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu” - napisał szef MON.
Jak dodał, „teraz czas na sprawne prace w Sejmie i podpis Prezydenta”. „Nie oglądamy się na polityczne złośliwości - konsekwentnie wzmacniamy państwo i budujemy jego siłę niezależnie od tego, komu to się nie podoba!” - podkreślił Kosiniak-Kamysz. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję