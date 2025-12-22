Przedsiębiorcy dostali w 2025 r. jednoznaczny sygnał, że regulator zmienia sposób działania. Prezes UOKiK nie ograniczał się już do reagowania na pojedyncze skargi czy nagłośnione incydenty. Zamiast tego prowadził szeroko zakrojone kontrole, a decyzje – często o rekordowych skutkach finansowych – wskazywały na bardzo precyzyjne obszary ryzyka.
Co szczególnie istotne z perspektywy firm, organ oceniał nie tylko zgodność formalną działań, lecz także ich praktyczny, realny wpływ na zachowania konsumentów i warunki konkurencji. Tym samym ciężar dowodu przeniósł się na przedsiębiorców, którzy muszą umiejętnie wykazać, że ich procesy sprzedażowe, marketingowe, subskrypcyjne, operacyjne czy reklamacyjne są nie tylko zgodne z prawem, lecz także transparentne i zrozumiałe.
W 2025 r. najczęściej pojawiające się zastrzeżenia UOKiK dotyczyły:
- prowadzenia promocji i komunikacji cenowej,
- mechanizmów rabatowych i dodatkowych opłat,
- zmian warunków umów i klauzul modyfikacyjnych,
- subskrypcji oraz usług cyfrowych,
- terminowości procedur reklamacyjnych,
- informacji w e-commerce,
- klasycznych naruszeń konkurencji – w tym zmów rynkowych.
Jednocześnie organ dookreślił zasady ustalania kar, co dodatkowo podniosło znaczenie działań compliance po stronie przedsiębiorców.
Poniżej zestawienie najważniejszych obszarów kontroli i decyzji z 2025 r. wraz ze wskazaniem ryzyk i praktycznych wniosków, które pomogą firmom przygotować się na jeszcze bardziej szczegółowy nadzór w 2026 r.
Sygnały ostrzegawcze
Wysłane przez organ do przedsiębiorców wskazują, że:
- komunikaty marketingowe muszą być równie precyzyjne jak regulamin,
- zmiana opłat lub warunków świadczenia usług nie może być ukrytą klauzulą,
- subskrypcje i usługi cyfrowe wymagają transparentności na każdym etapie,
- procesy reklamacyjne są traktowane jak twardy obowiązek,
- menedżerowie odpowiadają za praktyki antykonkurencyjne nie tylko organizacyjnie, lecz także osobiście.
Wnioski dla przedsiębiorców
Z działań UOKiK w 2025 r. wynika, że organ oczekuje, że firmy będą działały w sposób w pełni transparentny i przewidywalny dla konsumenta. Przedsiębiorcy powinni więc przeprowadzić przegląd procesów operacyjnych, sprzedażowych, marketingowych i cyfrowych oraz upewnić się, że żaden ich element nie wprowadza klientów w błąd, nie ukrywa istotnych informacji i nie narusza równowagi kontraktowej.
Rok 2026 przyniesie nie tylko kontynuację tych kierunków działań UOKiK, ale prawdopodobnie jeszcze większą szczegółowość kontroli. ©℗
Tabela:Kontrola UOKiK w 2025 r.
|Obszar ryzyka
|Wykrywane przez organ praktyki
|Decyzje
|Wnioski i zalecenia dla przedsiębiorców
|Promocje, komunikaty marketingowe, ceny
|UOKiK zakwestionował m.in. działania Biedronki (Jeronimo Martins Polska), która wprowadzała promocje: „Zwrot 100 proc. na voucher” w sposób nieodpowiadający rzeczywistym warunkom. Reklama nie odzwierciedlała reguł akcji, a część konsumentów nie otrzymała korzyści mimo formalnego spełnienia warunków.
|Decyzja z 23 stycznia 2025 r.:105 mln zł kary.UOKiK nakazał zmianę sposobu przedstawiania promocji tak, aby warunki były jednoznaczne i identyczne w każdym kanale (reklama, aplikacja, sklep).Przedsiębiorca musi też zapewnić rzetelne rozliczenie akcji.
|Przedsiębiorcy powinni przeprowadzić audyt wszystkich promocji – nie tylko regulaminów, lecz także treści reklam, oznaczeń w aplikacjach i komunikatów w sklepie.Każdy element kampanii musi odpowiadać faktycznym zasadom i być tak samo zrozumiały.Niedozwolone są jakiekolwiek pułapki ofertowe czy dodatkowe warunki ukryte przed klientem.
|Mechanizmy rabatowe i opłaty dodatkowe
|W sprawie Play (P4) urząd uznał, że utrata rabatu za minimalne opóźnienie płatności faktycznie pełniła funkcję kary. Przedsiębiorca nie zapewnił konsumentom przejrzystej informacji o tym, jak w praktyce działa system.
|Decyzja z 12 lutego 2025 r.:108 mln zł kary.UOKiK nakazał zwrot nienależnie pobranych kwot oraz przebudowę systemu naliczania rabatów tak, aby nie pełniły funkcji sankcji i były jasno komunikowane klientom.
|Firmy powinny jasno definiować, kiedy klient traci rabat oraz jakie zachowania skutkują dopłatą.System rabatowy nie może pełnić funkcji sankcji.Warto sprawdzić, czy informacja o rabacie nie jest sformułowana tak, że realnie wprowadza konsumenta w błąd.Przedsiębiorcy powinni udokumentować, że nie ukrywają warunków finansowych.
|Zmowy rynkowe i ograniczenia konkurencji
|W sektorze maszyn rolniczych UOKiK wykrył porozumienia producentów i dealerów polegające na podziale rynku i uzgadnianiu cen. Praktyki obejmowały również działania menedżerów odpowiedzialnych za sprzedaż.
|Komunikat z 18 marca 2025 r.:Łącznie ok. 340 mln zł kar dla firm i menedżerów.UOKiK nakazał zaniechanie porozumień, wprowadzenie programów compliance oraz współpracę w usunięciu skutków naruszeń.
|Wymagane są realne programy compliance – z procedurami wykrywania naruszeń, ze szkoleniami i z nadzorem zarządczym.Przedsiębiorcy muszą zweryfikować, czy dystrybutorzy, franczyzobiorcy i przedstawiciele handlowi nie stosują praktyk ograniczających konkurencję.Zarządy powinny mieć świadomość osobistej odpowiedzialności za politykę cenową.
|Zmiany umów i klauzule modyfikacyjne
|UOKiK uznał, że Vectra stosowała nieprecyzyjne klauzule umożliwiające jednostronną zmianę cen oraz dokonywała podwyżek bez odpowiednich przesłanek. Przedsiębiorca nie zapewnił konsumentom przewidywalności oferty.
|Decyzja z 7 marca 2025 r.:Ponad 80 mln zł kary.UOKiK nakazał zaprzestanie stosowania klauzul umożliwiających dowolną zmianę cen, wprowadzenie jasnych podstaw modyfikacji oraz rekompensaty dla klientów objętych podwyżkami.
|Każdy zapis pozwalający firmie na jednostronne zmiany w umowie musi być jasny, konkretny i powiązany ze wskazanymi przesłankami.Warto wykonać przegląd wzorców umów i upewnić się, że klient jest wyraźnie informowany o zmianach i ich zakresie.Firmy powinny unikać ogólnych klauzul typu „zastrzegamy prawo do zmiany warunków”.
|Subskrypcje i digital billing
|T-Mobile aktywował płatne usługi bez jednoznacznej, świadomej zgody użytkownika. UOKiK wskazał na stosowanie mylącej architektury wyboru usług oraz stosowanie rozwiązań przypominających dark patterns.
|Komunikat z 15 kwietnia 2025 r.T-Mobile musi wypłacić rekompensaty (do 500 zł na osobę), zmienić proces aktywacji usług, zapewnić jednoznaczne komunikaty o cenach oraz uprościć procedurę rezygnacji.
|Firmy powinny zaprojektować proces zakupowy tak, aby konsument jednoznacznie rozumiał, że aktywuje usługę płatną.Każdy ekran, kliknięcie i komunikat powinny być przejrzyste.Należy zlikwidować dark patterns, ukryte opłaty i automatyczne włączanie usług.Kluczowe jest zrozumienie, że UOKiK analizuje nie tylko regulaminy, lecz także cały UX.
|Reklamacje i terminy odpowiedzi
|Bank Pekao S.A. masowo przekraczał ustawowe terminy na rozpatrywanie reklamacji i nie dostarczał odpowiedzi w terminie. UOKiK zakwalifikował to jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
|Komunikat z 10 maja 2025 r.:UOKiK wydał decyzję zobowiązującą i nakazał wypłatę rekompensat.Bank utworzył rezerwę ok. 100 mln zł na realizację obowiązków.UOKiK nakazał poprawę procesów oraz raportowanie działań naprawczych.
|Przedsiębiorcy muszą wdrożyć systemy zapewniające terminowe i pełne odpowiedzi na reklamacje – opóźnienia są traktowane jako naruszenie prawa, niezależnie od ich przyczyn.Proces reklamacyjny powinien być monitorowany i automatyzowany tam, gdzie to możliwe.Warto sprawdzić, czy klient zawsze otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia.
|E-commerce i dyrektywa Omnibus
|W sprawie Booking.com urząd wskazał na brak jasnej informacji o stronie umowy i niedostateczną transparentność prezentacji ofert, co utrudniało konsumentom prawidłową ocenę ryzyka zakupu.
|Komunikat z 28 lutego 2025 r.:UOKiK nakazał zmianę sposobu prezentowania ofert, w tym jasne wskazanie sprzedawcy i warunków zakupu.Platforma musi też wdrożyć system rekompensat.
|Firmy powinny sprawdzić, czy prawidłowo wskazują stronę umowy, prezentują historię ceny, oznaczają recenzje i ujawniają, czy są to opinie zweryfikowane.Należy zadbać o pełną zgodność z dyrektywą Omnibus i o przejrzystość w prezentowaniu ofert.Platformy muszą zapewnić czytelność informacji przy zakupach przez aplikacje.
|Klauzule abuzywne w umowach
|PayPal stosował zbyt szerokie klauzule umożliwiające jednostronne zmiany opłat i warunków świadczenia usług, co zdaniem UOKiK stwarzało nierównowagę stron umowy.
|Komunikat z 19 czerwca 2025 r.:UOKiK nakazał zaprzestanie stosowania klauzul, doprecyzowanie zasad zmian warunków, a także rekompensaty dla klientów.
|Wzorce umów trzeba poddać pełnej rewizji – szczególnie zapisy dotyczące zmian cen, zakresu usług oraz sposobu naliczania opłat.Każda klauzula umożliwiająca jednostronną zmianę powinna mieć jasne przesłanki i nie może być nieograniczona.Przedsiębiorcy muszą przygotować argumentację na wypadek kontroli.
|Nowe zasady ustalania kar pieniężnych
|UOKiK opublikował zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania kar, co wpływa na ocenę ryzyka regulacyjnego firm.
|Wyjaśnienia z 5 maja 2025 r.:wskazują sposób kalkulowania kar do 10 proc. obrotu orazczynniki brane pod uwagę przy ich wymiarze.
|Zarządy powinny uwzględniać ryzyko kar UOKiK w analizach biznesowych – kara może wynieść do 10 proc. obrotu, a organ coraz rzadziej odstępuje od jej pełnego wymiaru.Zalecane są audyty compliance, dokumentowanie działań oraz szybka reakcja na zgłoszenia naruszeń.
