Przedsiębiorcy dostali w 2025 r. jednoznaczny sygnał, że regulator zmienia sposób działania. Prezes UOKiK nie ograniczał się już do reagowania na pojedyncze skargi czy nagłośnione incydenty. Zamiast tego prowadził szeroko zakrojone kontrole, a decyzje – często o rekordowych skutkach finansowych – wskazywały na bardzo precyzyjne obszary ryzyka.

Co szczególnie istotne z perspektywy firm, organ oceniał nie tylko zgodność formalną działań, lecz także ich praktyczny, realny wpływ na zachowania konsumentów i warunki konkurencji. Tym samym ciężar dowodu przeniósł się na przedsiębiorców, którzy muszą umiejętnie wykazać, że ich procesy sprzedażowe, marketingowe, subskrypcyjne, operacyjne czy reklamacyjne są nie tylko zgodne z prawem, lecz także transparentne i zrozumiałe.

W 2025 r. najczęściej pojawiające się zastrzeżenia UOKiK dotyczyły:

  • prowadzenia promocji i komunikacji cenowej,
  • mechanizmów rabatowych i dodatkowych opłat,
  • zmian warunków umów i klauzul modyfikacyjnych,
  • subskrypcji oraz usług cyfrowych,
  • terminowości procedur reklamacyjnych,
  • informacji w e-commerce,
  • klasycznych naruszeń konkurencji – w tym zmów rynkowych.

Jednocześnie organ dookreślił zasady ustalania kar, co dodatkowo podniosło znaczenie działań compliance po stronie przedsiębiorców.

Poniżej zestawienie najważniejszych obszarów kontroli i decyzji z 2025 r. wraz ze wskazaniem ryzyk i praktycznych wniosków, które pomogą firmom przygotować się na jeszcze bardziej szczegółowy nadzór w 2026 r.

Sygnały ostrzegawcze

Wysłane przez organ do przedsiębiorców wskazują, że:

  • komunikaty marketingowe muszą być równie precyzyjne jak regulamin,
  • zmiana opłat lub warunków świadczenia usług nie może być ukrytą klauzulą,
  • subskrypcje i usługi cyfrowe wymagają transparentności na każdym etapie,
  • procesy reklamacyjne są traktowane jak twardy obowiązek,
  • menedżerowie odpowiadają za praktyki antykonkurencyjne nie tylko organizacyjnie, lecz także osobiście.

Wnioski dla przedsiębiorców

Z działań UOKiK w 2025 r. wynika, że organ oczekuje, że firmy będą działały w sposób w pełni transparentny i przewidywalny dla konsumenta. Przedsiębiorcy powinni więc przeprowadzić przegląd procesów operacyjnych, sprzedażowych, marketingowych i cyfrowych oraz upewnić się, że żaden ich element nie wprowadza klientów w błąd, nie ukrywa istotnych informacji i nie narusza równowagi kontraktowej.

Rok 2026 przyniesie nie tylko kontynuację tych kierunków działań UOKiK, ale prawdopodobnie jeszcze większą szczegółowość kontroli. ©℗

Tabela:Kontrola UOKiK w 2025 r.

Obszar ryzyka Wykrywane przez organ praktyki Decyzje Wnioski i zalecenia dla przedsiębiorców
Promocje, komunikaty marketingowe, ceny UOKiK zakwestionował m.in. działania Biedronki (Jeronimo Martins Polska), która wprowadzała promocje: „Zwrot 100 proc. na voucher” w sposób nieodpowiadający rzeczywistym warunkom. Reklama nie odzwierciedlała reguł akcji, a część konsumentów nie otrzymała korzyści mimo formalnego spełnienia warunków. Decyzja z 23 stycznia 2025 r.:105 mln zł kary.UOKiK nakazał zmianę sposobu przedstawiania promocji tak, aby warunki były jednoznaczne i identyczne w każdym kanale (reklama, aplikacja, sklep).Przedsiębiorca musi też zapewnić rzetelne rozliczenie akcji. Przedsiębiorcy powinni przeprowadzić audyt wszystkich promocji – nie tylko regulaminów, lecz także treści reklam, oznaczeń w aplikacjach i komunikatów w sklepie.Każdy element kampanii musi odpowiadać faktycznym zasadom i być tak samo zrozumiały.Niedozwolone są jakiekolwiek pułapki ofertowe czy dodatkowe warunki ukryte przed klientem.
Mechanizmy rabatowe i opłaty dodatkowe W sprawie Play (P4) urząd uznał, że utrata rabatu za minimalne opóźnienie płatności faktycznie pełniła funkcję kary. Przedsiębiorca nie zapewnił konsumentom przejrzystej informacji o tym, jak w praktyce działa system. Decyzja z 12 lutego 2025 r.:108 mln zł kary.UOKiK nakazał zwrot nienależnie pobranych kwot oraz przebudowę systemu naliczania rabatów tak, aby nie pełniły funkcji sankcji i były jasno komunikowane klientom. Firmy powinny jasno definiować, kiedy klient traci rabat oraz jakie zachowania skutkują dopłatą.System rabatowy nie może pełnić funkcji sankcji.Warto sprawdzić, czy informacja o rabacie nie jest sformułowana tak, że realnie wprowadza konsumenta w błąd.Przedsiębiorcy powinni udokumentować, że nie ukrywają warunków finansowych.
Zmowy rynkowe i ograniczenia konkurencji W sektorze maszyn rolniczych UOKiK wykrył porozumienia producentów i dealerów polegające na podziale rynku i uzgadnianiu cen. Praktyki obejmowały również działania menedżerów odpowiedzialnych za sprzedaż. Komunikat z 18 marca 2025 r.:Łącznie ok. 340 mln zł kar dla firm i menedżerów.UOKiK nakazał zaniechanie porozumień, wprowadzenie programów compliance oraz współpracę w usunięciu skutków naruszeń. Wymagane są realne programy compliance – z procedurami wykrywania naruszeń, ze szkoleniami i z nadzorem zarządczym.Przedsiębiorcy muszą zweryfikować, czy dystrybutorzy, franczyzobiorcy i przedstawiciele handlowi nie stosują praktyk ograniczających konkurencję.Zarządy powinny mieć świadomość osobistej odpowiedzialności za politykę cenową.
Zmiany umów i klauzule modyfikacyjne UOKiK uznał, że Vectra stosowała nieprecyzyjne klauzule umożliwiające jednostronną zmianę cen oraz dokonywała podwyżek bez odpowiednich przesłanek. Przedsiębiorca nie zapewnił konsumentom przewidywalności oferty. Decyzja z 7 marca 2025 r.:Ponad 80 mln zł kary.UOKiK nakazał zaprzestanie stosowania klauzul umożliwiających dowolną zmianę cen, wprowadzenie jasnych podstaw modyfikacji oraz rekompensaty dla klientów objętych podwyżkami. Każdy zapis pozwalający firmie na jednostronne zmiany w umowie musi być jasny, konkretny i powiązany ze wskazanymi przesłankami.Warto wykonać przegląd wzorców umów i upewnić się, że klient jest wyraźnie informowany o zmianach i ich zakresie.Firmy powinny unikać ogólnych klauzul typu „zastrzegamy prawo do zmiany warunków”.
Subskrypcje i digital billing T-Mobile aktywował płatne usługi bez jednoznacznej, świadomej zgody użytkownika. UOKiK wskazał na stosowanie mylącej architektury wyboru usług oraz stosowanie rozwiązań przypominających dark patterns. Komunikat z 15 kwietnia 2025 r.T-Mobile musi wypłacić rekompensaty (do 500 zł na osobę), zmienić proces aktywacji usług, zapewnić jednoznaczne komunikaty o cenach oraz uprościć procedurę rezygnacji. Firmy powinny zaprojektować proces zakupowy tak, aby konsument jednoznacznie rozumiał, że aktywuje usługę płatną.Każdy ekran, kliknięcie i komunikat powinny być przejrzyste.Należy zlikwidować dark patterns, ukryte opłaty i automatyczne włączanie usług.Kluczowe jest zrozumienie, że UOKiK analizuje nie tylko regulaminy, lecz także cały UX.
Reklamacje i terminy odpowiedzi Bank Pekao S.A. masowo przekraczał ustawowe terminy na rozpatrywanie reklamacji i nie dostarczał odpowiedzi w terminie. UOKiK zakwalifikował to jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Komunikat z 10 maja 2025 r.:UOKiK wydał decyzję zobowiązującą i nakazał wypłatę rekompensat.Bank utworzył rezerwę ok. 100 mln zł na realizację obowiązków.UOKiK nakazał poprawę procesów oraz raportowanie działań naprawczych. Przedsiębiorcy muszą wdrożyć systemy zapewniające terminowe i pełne odpowiedzi na reklamacje – opóźnienia są traktowane jako naruszenie prawa, niezależnie od ich przyczyn.Proces reklamacyjny powinien być monitorowany i automatyzowany tam, gdzie to możliwe.Warto sprawdzić, czy klient zawsze otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia.
E-commerce i dyrektywa Omnibus W sprawie Booking.com urząd wskazał na brak jasnej informacji o stronie umowy i niedostateczną transparentność prezentacji ofert, co utrudniało konsumentom prawidłową ocenę ryzyka zakupu. Komunikat z 28 lutego 2025 r.:UOKiK nakazał zmianę sposobu prezentowania ofert, w tym jasne wskazanie sprzedawcy i warunków zakupu.Platforma musi też wdrożyć system rekompensat. Firmy powinny sprawdzić, czy prawidłowo wskazują stronę umowy, prezentują historię ceny, oznaczają recenzje i ujawniają, czy są to opinie zweryfikowane.Należy zadbać o pełną zgodność z dyrektywą Omnibus i o przejrzystość w prezentowaniu ofert.Platformy muszą zapewnić czytelność informacji przy zakupach przez aplikacje.
Klauzule abuzywne w umowach PayPal stosował zbyt szerokie klauzule umożliwiające jednostronne zmiany opłat i warunków świadczenia usług, co zdaniem UOKiK stwarzało nierównowagę stron umowy. Komunikat z 19 czerwca 2025 r.:UOKiK nakazał zaprzestanie stosowania klauzul, doprecyzowanie zasad zmian warunków, a także rekompensaty dla klientów. Wzorce umów trzeba poddać pełnej rewizji – szczególnie zapisy dotyczące zmian cen, zakresu usług oraz sposobu naliczania opłat.Każda klauzula umożliwiająca jednostronną zmianę powinna mieć jasne przesłanki i nie może być nieograniczona.Przedsiębiorcy muszą przygotować argumentację na wypadek kontroli.
Nowe zasady ustalania kar pieniężnych UOKiK opublikował zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania kar, co wpływa na ocenę ryzyka regulacyjnego firm. Wyjaśnienia z 5 maja 2025 r.:wskazują sposób kalkulowania kar do 10 proc. obrotu orazczynniki brane pod uwagę przy ich wymiarze. Zarządy powinny uwzględniać ryzyko kar UOKiK w analizach biznesowych – kara może wynieść do 10 proc. obrotu, a organ coraz rzadziej odstępuje od jej pełnego wymiaru.Zalecane są audyty compliance, dokumentowanie działań oraz szybka reakcja na zgłoszenia naruszeń.