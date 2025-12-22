Przedsiębiorcy dostali w 2025 r. jednoznaczny sygnał, że regulator zmienia sposób działania. Prezes UOKiK nie ograniczał się już do reagowania na pojedyncze skargi czy nagłośnione incydenty. Zamiast tego prowadził szeroko zakrojone kontrole, a decyzje – często o rekordowych skutkach finansowych – wskazywały na bardzo precyzyjne obszary ryzyka.

Co szczególnie istotne z perspektywy firm, organ oceniał nie tylko zgodność formalną działań, lecz także ich praktyczny, realny wpływ na zachowania konsumentów i warunki konkurencji. Tym samym ciężar dowodu przeniósł się na przedsiębiorców, którzy muszą umiejętnie wykazać, że ich procesy sprzedażowe, marketingowe, subskrypcyjne, operacyjne czy reklamacyjne są nie tylko zgodne z prawem, lecz także transparentne i zrozumiałe.