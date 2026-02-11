Kontrowersje wokół powołań członków Rady Programowej KSSiP

W opublikowanym na stronie Sądu Najwyższego oświadczeniu prezes Manowska odniosła się do kwestii powołań członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na nową kadencję. Manowska zaznaczyła, że zgodnie z ustawą, minister sprawiedliwości ma obowiązek zwrócić się m.in. do I prezesa SN oraz do Krajowej Rady Sądownictwa o przedstawienie kandydatów na członków Rady Programowej KSSiP.

„Przepis ten nie przewiduje żadnych wyjątków ani swobody decyzyjnej pozwalającej na pominięcie któregokolwiek z ustawowo uprawnionych podmiotów” - podkreśliła prezes Manowska. Oświadczyła, że choć wskazała jako swojego przedstawiciela sędziego SN Pawła Czubika, to szef MS Waldemar Żurek w swym zarządzeniu z 3 lutego w sprawie powołania Rady Programowej nie uwzględnił go w składzie Rady. Manowska dodała, że „aniechanie ministra sprawiedliwości stanowi naruszenie obowiązku ustawowego”.

Ponadto - podała I prezes SN - w zarządzeniu nie został uwzględniony „członek Rady Programowej wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa, pomimo że organ ten również posiada ustawowe uprawnienie do uczestniczenia w procedurze powołania”.

Oświadczenie Manowskiej o zagrożeniu niezależności sądownictwa

Zdaniem Manowskiej działania szefa MS podjęte w ramach procedury powoływania nowych członków Rady Programowej KSSiP „budzą kategoryczny sprzeciw oraz wymagają jednoznacznej reakcji”. „Opisane powyżej naruszenia podważają legalność powołania Rady Programowej KSSiP w tym składzie oraz rodzą poważne wątpliwości w zakresie skuteczności prawnej wydanego zarządzenia” - oświadczyła I prezes SN.

„Pominięcie I prezes SN w procedurze powoływania członków Rady Programowej KSSiP stanowi kolejne niedopuszczalne działanie ministra sprawiedliwości, który nieustannie podejmuje działania wymierzone w SN, kwestionuje status legalnie powołanych sędziów tego sądu, podważa konstytucyjną zasadę niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów, a także podejmuje próby zastraszania sędziów karami finansowymi” - głosi oświadczenie Manowskiej.

Reakcja wiceministra i rola KSSiP w szkoleniu sędziów i prokuratorów

Odnosząc się w środę do tego oświadczenia wiceminister Mazur napisał na platformie X, że „postawa p.o. I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej w sprawie odmowy powołania jej kandydata do Rady Programowej KSSiP, jak w soczewce pokazuje obecną postawę »królów życia« ustanowionych przez rządy Zjednoczonej Prawicy”.

„Sędzia nieprawidłowo powołana na stanowisko I Prezes SN, wybrana w wadliwej procedurze oczekuje, by minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, którego nadrzędnym celem jest przywrócenie praworządności, uznawał jej nielegalny układ. Przy okazji wyraża ubolewanie, że minister w ten sam sposób potraktował kandydata nielegalnej KRS” - dodał Mazur.

Do zadań KSSiP należy przede wszystkim prowadzenie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej oraz aplikacji uzupełniających sędziowskiej i prokuratorskiej oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów i prokuratorów.

Rada Programowa KSSiP m.in. ustala ogólne kierunki działalności Szkoły, uchwala założenia do programów aplikacji i opiniuje kandydatów na wykładowców Szkoły. W skład Rady wchodzi dyrektor KSSiP i nie więcej niż 12 członków powoływanych przez szefa MS. Jej kadencja wynosi cztery lata. (PAP)