Nowy program PARP wpisuje się w Priorytet II unijnej inicjatywy „Środowisko sprzyjające innowacjom”, której celem jest tworzenie warunków do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach. Inno_LAB, będący częścią struktury agencji, odpowiada za projekt „Granty dla Zielonej Produkcji”, skoncentrowany na transformacji przemysłu w kierunku neutralności klimatycznej i efektywności zasobowej.

Program ma wspierać przedsiębiorstwa, które planują inwestycje w technologie przyjazne środowisku, ograniczające zużycie surowców lub obniżające emisję gazów cieplarnianych. PARP zapowiada, że finansowane będą projekty mające charakter wdrożeniowy – od modernizacji linii produkcyjnych po rozwój innowacyjnych procesów recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów.

Zielone technologie - szansa na trwały wzrost i konkurencyjność

Zgodnie z założeniami programu, celem jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej i środowiskowej, ale także budowa trwałej przewagi konkurencyjnej polskich firm na rynku europejskim. PARP podkreśla, że inwestycje w zielone technologie często przekładają się na redukcję kosztów produkcji, stabilność dostaw surowców i lepszą pozycję w łańcuchach wartości.

Dofinansowanie ma obejmować część inwestycyjną i doradczą. Przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie ekspertów w zakresie oceny potencjału technologicznego, analizy cyklu życia produktów (LCA) oraz opracowania strategii GOZ. Pomoc doradcza będzie świadczona na etapie przedwdrożeniowym, aby ułatwić przygotowanie projektów inwestycyjnych do finansowania z funduszy unijnych.

Dla kogo „Granty dla Zielonej Produkcji”, kiedy nabór wniosków w PARP

Program „Granty dla Zielonej Produkcji” skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całego kraju, niezależnie od branży, choć priorytet otrzymają podmioty, których działalność wiąże się z przetwórstwem przemysłowym, produkcją materiałów lub komponentów o dużym potencjale recyklingowym.

PARP zapowiada, że szczególny nacisk zostanie położony na projekty z obszaru tzw. zielonych innowacji produktowych i procesowych. Oznacza to wsparcie dla firm rozwijających nowe produkty o niższym śladzie węglowym lub wdrażających technologie ograniczające odpady poprodukcyjne.

Nabór wniosków ruszy 17 lutego 2026 r. i potrwa do 17 marca 2026 r. Alokacja wynosi 2,4 mln zł, z maksymalnym grantem do 800 tys. zł, w tym do 80 tys. zł na jedno przedsiębiorstwo. Wnioski składa się przez system LSI PARP, z priorytetem dla MŚP wdrażających ekoinnowacje w produkcji.

Jak podkreśla Agencja, zielona produkcja to przyszłość nie tylko z punktu widzenia unijnej polityki klimatycznej, ale też odporności gospodarczej – firmy inwestujące w zrównoważony rozwój są lepiej przygotowane na zmiany regulacyjne i rosnące wymagania partnerów handlowych w zakresie ESG.