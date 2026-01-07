Projekt ma wprowadzić ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu firmy, także w aplikacji mObywatel. „Celem zmian jest redukcja i uproszczenie procedur, poprawa bezpieczeństwa danych, zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów oraz zapewnienie przedsiębiorcom wygodnego i szybkiego sposobu załatwiania spraw online. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Jego autorzy podkreślają, że pandemia COVID-19 przyspieszyła akceptację dla e-usług – ok. 90 proc. użytkowników dobrze ocenia elektroniczne usługi CEIDG – a projekt ma dokończyć cyfrową transformację procesu rejestracji.

Projekt tworzy w CEIDG specjalny moduł do publikowania informacji o spółce cywilnej, której wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do rejestru. CEIDG ma ujawniać m.in. NIP i REGON spółki, jej nazwę, wspólników (wraz z tymi uprawnionymi do reprezentacji), daty rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia działalności, adres siedziby oraz PKD z oznaczeniem działalności przeważającej. Proponowane przepisy przewidują, że publikacja informacji nastąpi na wniosek wspólnika uprawnionego do reprezentacji spółki. Projekt wprowadzi domniemanie prawdziwości danych o spółce w CEIDG i odpowiedzialność odszkodowawczą wspólników za szkody wywołane zgłoszeniem nieprawdziwych informacji lub brakiem aktualizacji.

CEIDG wyłącznie online, ale etapami

Rząd proponuje też stopniowe odejście od papierowych wniosków i docelowe przejście na wyłączną drogę elektroniczną przy wpisach do CEIDG. Od 1 listopada 2026 r. przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli złożyć wniosek o wpis tylko online, natomiast wnioski dotyczące zawieszenia, wznowienia, zakończenia i zmiany wpisu mają pozostać dostępne w wersji papierowej do 1 listopada 2028 r.

Zmiany są powiązane z obowiązkiem posiadania adresu do doręczeń elektronicznych przez wszystkich przedsiębiorców wpisanych do CEIDG od 1 października 2026 r., przy czym dla nowych firm obowiązek ten obowiązuje już od 1 stycznia 2025 r. na mocy ustawy o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1045 ze zm.).

mObywatel, pełnomocnictwa i automatyzacja danych

Proponowana nowelizacja dopuszcza obsługę części spraw w CEIDG przez aplikację mObywatel – przedsiębiorca będący jej użytkownikiem będzie mógł przekazywać dane do CEIDG i je pobierać za pośrednictwem aplikacji, jeśli zostanie udostępniona odpowiednia usługa. Równolegle rozbudowywane są integracje z innymi systemami – CEIDG ma automatycznie przekazywać dane m.in. do GUS, ZUS, KRUS, CRP KEP oraz organów podatkowych.

Projekt zakłada elektronizację i poszerzenie zakresu informacji o pełnomocnikach przedsiębiorców, w tym doprecyzowanie danych dla pełnomocników będących osobami prawnymi oraz możliwość wskazania, któremu z kilku pełnomocników doręcza się pisma. Centralny Rejestr Karny i sądy upadłościowe mają w szerszym zakresie raportować do CEIDG informacje o środkach karnych i zakazach, co umożliwi automatyczne aktualizowanie wpisów dotyczących zakazów prowadzenia działalności, także wobec zarządców sukcesyjnych.

Zmiany w CEIDG. Małoletni przedsiębiorca i zarząd sukcesyjny

Projekt szczegółowo reguluje wpisy małoletnich przedsiębiorców do CEIDG, wymagając oświadczeń przedstawiciela ustawowego o jego uprawnieniu do reprezentacji oraz o braku pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą dziecka. Wpis do CEIDG ma obejmować nowe dane o przedstawicielu ustawowym, w tym informacje o jego śmierci, utracie zdolności do czynności prawnych, ograniczeniu władzy rodzicielskiej czy wyznaczeniu nowego przedstawiciela.

Etap legislacyjny:

Projekt przed pierwszym czytaniem w Sejmie