Pierwsze dokumenty zostały wysłane już 5 stycznia. W sumie informację otrzyma ponad 3,4 mln przedsiębiorców i firm, które w ubiegłym roku opłacały składki. I choć to rutynowa procedura, w praktyce co roku wywołuje te same pytania i emocje.

ZUS rozliczył składki za 2025 rok i właśnie wysyła pisma. Co dokładnie sprawdził na Twoim koncie?

ZUS podsumował wszystkie składki zadeklarowane i zaksięgowane za 2025 rok. Chodzi wyłącznie o te wpłaty i dokumenty, które wpłynęły do 31 grudnia 2025 r. To ważne, bo wiele osób dopiero po otrzymaniu informacji orientuje się, że drobna korekta albo spóźniona wpłata nie została jeszcze ujęta.

W samym rozliczeniu znajdują się m.in.:

informacja, czy na koncie jest nadpłata, niedopłata czy saldo zerowe ,

, łączna kwota wpłaconych składek w 2025 roku,

wskazanie, na jakie należności ZUS zaliczył poszczególne wpłaty,

pozostałe zadłużenie – jeśli przedsiębiorca spłaca wcześniejsze zaległości w ratach.

To dokument podsumowujący, a nie decyzja administracyjna, ale jego skutki mogą być bardzo konkretne.

Niedopłata w rozliczeniu ZUS? Każdy dzień zwłoki może oznaczać wyższe odsetki

Dla części przedsiębiorców rozliczenie kończy się informacją o brakującej kwocie. ZUS nie ukrywa: im szybciej zaległość zostanie uregulowana, tym mniejsze konsekwencje finansowe. Najprostszy scenariusz to dopłata brakującej kwoty razem z odsetkami przy najbliższej wpłacie składek. Odsetki można samodzielnie wyliczyć w kalkulatorze udostępnionym przez ZUS.

Jeśli jednak jednorazowa spłata nie wchodzi w grę, możliwe jest inne rozwiązanie. Przedsiębiorca może:

złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty ,

, skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń,

załatwić sprawę telefonicznie lub podczas e-wizyty.

To często wybierana opcja przez mikrofirmy i jednoosobowe działalności, dla których nagła dopłata bywa dużym obciążeniem.

Masz nadpłatę składek w ZUS? Te pieniądze możesz odzyskać albo zostawić na przyszłość

Są też dobre wiadomości. Część płatników dowie się, że na ich koncie widnieje nadpłata. W takiej sytuacji ZUS daje dwie możliwości. Przedsiębiorca może:

zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych składek , po prostu pomniejszając kolejną wpłatę,

, po prostu pomniejszając kolejną wpłatę, wystąpić o zwrot pieniędzy, składając wniosek na formularzu RZS-P.

Warto pamiętać o jednym szczególe: ZUS przeleje środki wyłącznie na numer rachunku bankowego zapisany na koncie płatnika. Jeśli dane są nieaktualne, procedura może się wydłużyć.

Dlaczego rozliczenie z ZUS często się „nie zgadza” i co z tymi styczniowymi wpłatami

Wielu przedsiębiorców po otrzymaniu informacji z ZUS porównuje ją ze swoimi wyliczeniami i widzi różnice. Najczęstszy powód? Dokument uwzględnia tylko to, co zostało zaksięgowane do końca roku. Wpłaty lub korekty złożone już w styczniu nie są jeszcze widoczne w tym zestawieniu. Aktualny stan konta – razem z odsetkami – można sprawdzić w systemie eZUS w dowolnym momencie.

To tylko pismo z ZUS? Dla wielu firm oznacza realne pieniądze albo realny problem

Choć roczne rozliczenie wygląda jak formalność, w praktyce bywa momentem, w którym wychodzą na jaw drobne błędy narastające przez cały rok. Kilkadziesiąt złotych niedopłaty dziś może oznaczać znacznie wyższy koszt za kilka miesięcy. Z drugiej strony nadpłata to realne pieniądze, które mogą poprawić płynność finansową firmy – o ile przedsiębiorca wie, że może je odzyskać.