Tylko 200 zł z bankomatu. Nowe zasady w sieci Euronet

Euronet Polska poinformował, że wprowadza zmiany dla klientów korzystających z należących do firmy bankomatów. Sieć zmieni limit pojedynczej wypłaty BLIK-iem – od 19 lutego 2026 roku jednorazowo będzie można wypłacić jedynie 200 zł. Co ważne, ograniczenie obejmie wszystkie bankomaty i wpłatomaty (recyklery) należące do sieci. Wyjątkiem będą urządzenia oznaczone logo banków partnerskich.

Zmiana zacznie obowiązywać 19 lutego 2026 r. i – jak podkreśla firma – ma związek z rosnącymi kosztami obsługi transakcji. Co ważne, Euronet nadal nie pobiera prowizji za wypłaty BLIK-iem ani kartami wydanymi przez polskie banki. Modyfikacja dotyczy wyłącznie wysokości jednorazowej transakcji.

Dlaczego Euronet tnie limity? „Rosnące koszty obsługi”

Operator tłumaczy decyzję koniecznością ograniczenia strat wynikających – jak twierdzi – z niedostosowanych stawek rozliczeniowych w systemie. Według firmy obecny model powoduje, że część operacji realizowana jest poniżej realnych kosztów obsługi. Na sytuację wpływ mają również zmiany w stawkach interchange wprowadzane przez organizacje płatnicze Mastercard i Visa. Choć nowe regulacje częściowo poprawiają rentowność, Euronet wskazuje, że wciąż nie rekompensują one w pełni wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury bankomatowej.

BLIK ostrzega: spadnie wygoda i bezpieczeństwo klientów

Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK, zaznaczył w oficjalnym stanowisku, że ograniczenie do 200 zł jest autonomiczną decyzją Euronetu i stanowi kolejny etap stopniowego zmniejszania limitów w tej sieci. Zdaniem PSP tak duża redukcja – z dotychczasowych 800 zł do 200 zł – może oznaczać dla klientów konieczność wykonywania kilku transakcji zamiast jednej. To z kolei przekłada się na mniejszy komfort oraz potencjalnie wyższe ryzyko związane z wielokrotnym korzystaniem z bankomatu.

Operator podkreśla również, że inni właściciele bankomatów w Polsce nie wprowadzili podobnych ograniczeń. Gotówkę kodem BLIK można wypłacać w ponad 13 tys. urządzeń w kraju, w tym w około 8 tys. bankomatów należących do banków, gdzie limity pozostają wyraźnie wyższe. Alternatywą pozostaje także wypłata gotówki w kasach sklepów oferujących usługę cash back.

Dynamiczny wzrost BLIK-a mimo rynkowych przeszkód

System płatności mobilnych BLIK pozostaje jednym z filarów rynku fintech w Polsce. W pierwszej połowie 2025 roku liczba operacji sięgnęła 1,4 mld, a ich wartość przekroczyła 207 mld zł – co oznacza dwucyfrowe wzrosty rok do roku. Za rozwój BLIK-a odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są m.in. PKO BP, mBank, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Bank Millennium, Alior Bank oraz Mastercard.

Euronet w Polsce i na świecie

Euronet to międzynarodowy dostawca rozwiązań z zakresu technologii finansowych. Globalnie zarządza siecią ponad 57 tys. bankomatów, z czego blisko 7,8 tys. działa w Polsce. Firma oferuje również systemy przetwarzania transakcji oraz oprogramowanie kartowe.