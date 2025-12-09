Nowa klasyfikacja PKD

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku (zwane dalej Rozporządzeniem Rady Ministrów) od dnia 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności tzw. PKD 2025. Jej wprowadzenie było wynikiem konieczności dostosowania do zmieniającego się rynku, a także zsynchronizowania statystyk gospodarczych w ramach Unii Europejskiej. PKD 2025 jest także odpowiedzią na zmiany, które zostały dokonane w klasyfikacji unijnej.

Co oznacza nowa klasyfikacja PKD dla przedsiębiorców? Wszyscy ci, którzy zakładają firmę od 1 stycznia 2025 roku, korzystają z PKD 2025, czyli przypisują swojej działalności kody zgodne z nową klasyfikacją. Firmy, które powstały zaś wcześniej, czyli przed 1 stycznia 2025 roku, zobowiązane są do zaktualizowania kodów PKD.

Terminy zmiany kodu PKD 2026

PKD 2025 zastąpiła dotychczasową PKD 2007, przy czym ustawodawca przewidział dwuletni okres przejściowy, podczas którego można dokonać aktualizacji wpisów w rejestrach. Oznacza to, że klasyfikacja PKD 2007 może być nadal stosowana, jednak wyłącznie do działalności oznaczonych tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie PKD 2025, czyli przed 1 stycznia 2025 roku.

Do kiedy zatem trzeba zmienić kod PKD w 2026 roku? Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie PKD 2007 mogą zmienić kody do dnia 31 grudnia 2026 roku, to wtedy kończy się bowiem okres przejściowy. Wyjątek stanowią jednak podmioty, które wykonują działalność gospodarczą z kodem PKD 2007: 93.29.Z, czyli jako tzw. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia kody PKD 2007 stosuje się dla nich nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku. Zatem dla tych podmiotów przewidziano rok mniej na zmianę kodu niż dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

Jak zmienić kod PKD?

Wszystkie podmioty, które zobowiązane są do aktualizacji kodów na zgodne z PKD 2025, mogą dokonać zmiany, składając stosowny wniosek w CEIDG. Wniosek o zmianę wpisu można złożyć osobiście lub za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl. Wystarczy we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG wybrać sekcję „Rodzaje działalności gospodarczej wg PKD” i wskazać nowe kody.

Nieco inaczej wygląda aktualizacja kodów na PKD 2025 w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS. Punktem wyjścia jest bowiem przygotowanie uchwały o zmianie kodów, a dopiero w kolejnym etapie wypełnienie i wysłanie stosownego wniosku o zmiany w KRS.

Trzeba także pamiętać, że zaktualizowania kodów PKD można dokonać podczas każdej zmiany w CEIDG lub KRS, kiedy to korzystając z wersji online, system sam poprosi o dopasowanie kodów do nowej klasyfikacji.

Jakie konsekwencje niesie brak zmiany kodu PKD w 2026 roku?

Jeżeli przedsiębiorcy nie dokonają samodzielnie aktualizacji kodów PKD do końca 2026 roku, wówczas od dnia 1 stycznia 2027 roku nastąpi automatyczne przeklasyfikowanie na podstawie klucza powiązań PKD 2007 – PKD 2025. Na czym polega ten klucz?

Jak czytamy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, relacje pomiędzy grupowaniami PKD 2007 i PKD 2025 mogą mieć różny charakter. Niektóre z nich są identyczne, inne mają zmieniony kod, ale takie samo grupowanie, jeszcze inne kody zaś są wynikiem podziału lub scalenia kilku grup. Powiązania te zostały usystematyzowane w następujący sposób:

1 na 1 tzn. jedna podklasa PKD 2007 odpowiada jednej podklasie PKD 2025;

n na 1 tzn. dwie lub więcej podklas PKD 2007 odpowiada jednej podklasie PKD 2025;

1 na n tzn. jedna podklasa PKD 2007 została podzielona na dwie lub więcej podklas PKD 2025; to właśnie te relacje budzą w praktyce najwięcej trudności.

PKD 2007 PKD 2025 Rodzaj klasyfikacji 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej 14.23.Z Produkcja odzieży roboczej 1 na 1 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 14.10.Z Produkcja odzieży dzianej14.21.Z Produkcja odzieży wierzchniej 1 na 2

Gdzie znaleźć szczegółowe dane dotyczące klucza przejścia poszczególnych kodów PKD 2007 na PKD 2025? Zawarte zostały one w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów, dostępne są także na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

FAQ

Do kiedy trzeba zmienić kod PKD w 2026 roku?

Przedsiębiorcy mają czas na zmianę kodu do 31 grudnia 2026 roku, wtedy kończy się dwuletni okres przejściowy.

Czy ostateczny termin dla zmian jest taki sam dla wszystkich?

Nie, ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Podmioty wykonujące tzw. pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną mają czas do 31 grudnia 2025 roku.

Jakie są konsekwencje braku zmiany kodów w 2026 roku?

Brak aktualizacji kodów spowoduje automatyczne przeklasyfikowanie na podstawie klucza powiązań PKD 2007 – PKD 2025.

Jak zaktualizować kod na PKD 2025?

Aby zmienić kody na PKD 2025, należy złożyć wniosek o zmianę w CEIDG lub KRS. Dodatkowo każda inna zmiana w ewidencji lub rejestrze dokonywana online, pociąga za sobą konieczność aktualizacji kodów.

