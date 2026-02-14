„Wygramy każdą bitwę z Rosją, jeśli zaatakuje nas teraz, i musimy się upewnić, że za dwa, cztery, sześć lat sytuacja będzie taka sama” – ocenił Rutte, cytowany przez agencję Reutera.

W jego przekonaniu Sojusz jest na tyle silny, że Kreml „nie będzie próbował (go) zaatakować”.

Jak dodał Rutte, NATO i USA są zgodni w sprawie rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy. Podkreślił również, że Kreml odnotował spadek dochodów ze sprzedaży ropy naftowej o jedną trzecią, „trwoniąc” swój fundusz dobrobytu, a Rosjanie ponoszą na froncie „szalone straty”, w tym 65 tys. żołnierzy w ciągu dwóch miesięcy.

Konferencja w Monachium potrwa do niedzieli. W sobotę swoje przemówienie wygłosił m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, który przekonywał, że Amerykanie chcą ożywienia sojuszu transatlantyckiego, a nie podziału.