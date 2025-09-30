Von der Leyen i Rutte: natychmiastowe działania w sprawie Straży Wschodniej Flanki
Szefowa KE wygłosiła oświadczenie wspólnie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który wziął udział w posiedzeniu Komisji Europejskiej.
- Potrzebujemy flagowych projektów obronnych. Na przykład w przypadku flagowego projektu Straż Wschodniej Flanki musimy działać teraz. Europa musi udzielić zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na rosyjskie ataki dronów na nasze granice - zadeklarowała von der Leyen.
- Dlatego zaproponujemy natychmiastowe działania, mające na celu stworzenie muru dronowego - podkreśliła szefowa KE. - Musimy działać szybko, razem z Ukrainą i w ścisłej koordynacji z NATO - dodała.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję