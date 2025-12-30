Przemówienie, tradycyjnie trwające około 10 minut, zostanie pokazane bezpłatnie na antenach TVP1 i TVP Info oraz w internecie – m.in. na YouTube i w serwisie TVP VOD. Zgodnie z informacjami Kancelarii Prezydenta, orędzie skupi się na podsumowaniu pierwszych miesięcy urzędowania oraz na priorytetach w obszarach bezpieczeństwa i gospodarki na 2026 rok.

Orędzie noworoczne 2025: data, godzina i stały rytuał sylwestrowy

Emisja orędzia 31 grudnia o godzinie 20:00 to utrwalony od dekad punkt w ramówce Telewizji Polskiej. Godzina ta pozwala na dotarcie do szerokiej widowni jeszcze przed rozpoczęciem głównych transmisji rozrywkowych i koncertów sylwestrowych. W praktyce oznacza to, że wystąpienie prezydenta jest jednym z ostatnich oficjalnych wydarzeń medialnych zamykających rok kalendarzowy państwa.

Dla Karola Nawrockiego tegoroczne orędzie ma szczególną wagę. Jest to bowiem pierwszy noworoczny przekaz nowego prezydenta do obywateli, stanowiący symboliczne otwarcie pełnego roku sprawowania urzędu. Jak wynika z informacji przekazanych przez Kancelarię Prezydenta RP, nagranie orędzia odbywa się zazwyczaj kilka dni przed emisją w jednym z reprezentacyjnych salonów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, co zapewnia kontrolę nad realizacją techniczną oraz jednolity przekaz wizualny.

Czas trwania wystąpienia nie przekracza zwykle 10–12 minut. To format, który wymusza zwięzłość i koncentrację na najważniejszych wątkach – zarówno podsumowujących miniony rok, jak i zapowiadających kierunki działań na kolejne dwanaście miesięcy.

Pierwsze orędzie Karola Nawrockiego jako prezydenta RP

Karol Nawrocki objął urząd prezydenta w sierpniu 2025 roku. Sylwestrowe wystąpienie jest więc jego pierwszym pełnym orędziem noworocznym, przygotowanym już po kilku miesiącach sprawowania funkcji głowy państwa. Z zapowiedzi Kancelarii Prezydenta wynika, że przemówienie skoncentruje się na dwóch kluczowych obszarach: bezpieczeństwie oraz gospodarce.

W praktyce oznacza to odniesienie do aktualnej sytuacji międzynarodowej, wyzwań związanych z bezpieczeństwem państwa i obywateli, a także do kondycji gospodarki oraz planów na 2026 rok. Orędzie ma mieć charakter programowy, ale jednocześnie utrzymany w formule bezpośredniego zwrotu do obywateli, co od lat jest znakiem rozpoznawczym noworocznych wystąpień prezydenckich.

Warto podkreślić, że takie orędzie jest jednym z nielicznych momentów w roku, gdy prezydent zwraca się do społeczeństwa w formie nieskrępowanej bieżącą debatą parlamentarną czy kampanią wyborczą. Dla nowej głowy państwa to także okazja do zarysowania własnego stylu komunikacji i hierarchii tematów.

Gdzie obejrzeć orędzie noworoczne prezydenta w telewizji

Transmisja orędzia noworocznego Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie dostępna na głównych antenach Telewizji Polskiej. Emisję na żywo zaplanowano na TVP1 oraz TVP Info. Dodatkowo sygnał trafi również do widzów poza granicami kraju za pośrednictwem TVP Polonia, która obejmuje zasięgiem satelitarnym Polonię na całym świecie.

W praktyce oznacza to, że wystąpienie dotrze do niemal każdego gospodarstwa domowego posiadającego dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 lub sygnału satelitarnego. Tradycyjna emisja telewizyjna pozostaje podstawowym sposobem odbioru orędzia, zwłaszcza wśród starszych widzów.

Telewizja publiczna traktuje to wydarzenie jako element swojej misji, dlatego orędzie jest emitowane w całości, bez przerw reklamowych i bez skrótów, bezpośrednio w głównym paśmie wieczornym.

Orędzie noworoczne 2025 online: streaming i dostęp mobilny

Równolegle do emisji telewizyjnej orędzie noworoczne będzie dostępne w internecie. Transmisję na żywo zapewnią serwisy TVP VOD oraz oficjalne kanały Telewizji Polskiej w sieci. Wystąpienie pojawi się także na platformie YouTube, na oficjalnym kanale „Prezydent RP”, co umożliwi oglądanie go na komputerach, smartfonach i telewizorach typu Smart TV.

Dla użytkowników przebywających za granicą lub nieposiadających dostępu do tradycyjnej telewizji streaming internetowy staje się podstawowym źródłem przekazu. Wszystkie wskazane formy transmisji są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta czy wykupywania subskrypcji.

Po zakończeniu emisji zapis wideo orędzia zostanie udostępniony w archiwach TVP VOD oraz w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta, co pozwoli na jego odtworzenie w dowolnym czasie.

Bezpłatny dostęp i transmisja dla wszystkich odbiorców

Oglądanie orędzia noworocznego Prezydenta RP ma charakter powszechny i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Zarówno przekaz telewizyjny, jak i internetowy realizowany jest w ramach otwartego dostępu. Nie ma ukrytych kosztów, płatnych progów ani ograniczeń regionalnych.

Kancelaria Prezydenta oraz Telewizja Polska zapewniają również dostępność przekazu dla osób z niepełnosprawnościami. Na antenie TVP Info przewidziane jest tłumaczenie na język migowy, a wybrane kanały oferują audiodeskrypcję dla osób niedowidzących. To standard, który od kilku lat towarzyszy najważniejszym wystąpieniom głowy państwa.

W realiach zdominowanych przez płatne platformy streamingowe orędzie noworoczne pozostaje jednym z nielicznych wydarzeń o tak szerokim zasięgu, które w całości udostępniane jest obywatelom bez barier finansowych i technologicznych.