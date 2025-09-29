W poniedziałek w siedzibie MON w Warszawie Kosiniak-Kamysz spotkał się z unijnym komisarzem ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andriusem Kubiliusem.

Ściana antydronowa UE w ochronie wschodniej flanki

Minister podkreślił na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu, że poświęcone ono było inicjatywie dotyczącej ochrony wschodniej flanki UE. - Chodzi o zaporę antydronową, o ścianę przeciwko dronom, które mogą naruszać naszą przestrzeń powietrzną i zagrażać bezpieczeństwu naszych obywateli i całej Unii Europejskiej - dodał wicepremier. - Chciałbym jeszcze raz publicznie poprzeć inicjatywę pana komisarza Kubiliusa dotyczącą budowy tej zapory - zaznaczył szef MON.

Minister przypomniał, że w zeszły piątek odbyło się spotkanie, w formie wideokonferencji, ministrów reprezentujących kraje UE pod przewodnictwem Kubiliusa, na którym zostały uzgodnione wstępne działania. - Uważam, że powinny na to być wydesygnowane środki z budżetu europejskiego, nie w postaci pożyczek, ale w postaci grantu - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zwrócił uwagę, że w tej kwestii ważne są też relacje z Ukrainą. - Ukraina ma najlepsze doświadczenie w tym momencie na świecie, największą produkcję będącą po dobrej stronie mocy i grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Oni testują drony każdego dnia. Wiedzą, co się sprawdza, a co należy poprawić. Nikt nie ma takiego doświadczenia jak Ukraina - powiedział wicepremier.

Zapora antydronowa: nowa inicjatywa obronna Unii Europejskiej

Jego zdaniem, budowa takiej ściany antydronowej i przesunięcie pewnych środków na ten cel zarówno narodowych, jak i europejskich „jest silnym sygnałem politycznym dla Federacji Rosyjskiej, że odczytujemy ich strategię i przeciwdziałamy na przyszłość wdrażaniu tej strategii w życie”. - Inicjatywa pana komisarza jest o tyle cenna, że łączy nasze zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla Unii Europejskiej - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Kubilius powiedział, że obrona tego regionu jest dla niego absolutnym priorytetem. - Ten region stoi w obliczu poważnych zagrożeń i zasługuje na solidarność całej Unii - dodał.

Unijny komisarz zaznaczył, że podczas piątkowej wideokonferencji zostały szeroko omówione kwestie techniczne dotyczące tej inicjatywy. - To, co musimy stworzyć jest jasne. Musimy w krajach frontowych zbudować system detekcji antydronowej, ponieważ musimy być świadomi tego, kiedy zbliżają się takie drony. Musimy mieć możliwość ich wykrywania, a następnie musimy zbudować zdolności antydronowe, w jaki sposób zniszczyć te drony, które się do nas zbliżają - powiedział Kubilius.

Również według niego, należy skorzystać z doświadczeń Ukrainy. - Zgodziliśmy się, że wszystkie kraje uczestniczące wyznaczą koordynatorów tego projektu. Zostaliśmy również zaproszeni przez naszego kolegę z Ukrainy, ministra obrony, żeby w całej grupie ministrów UE i doradców wojskowych przyjechać do Kijowa i zorientować się w jaki sposób wszystkie różne firmy ukraińskie budują tego typu systemy - przekazał Kubilius. Dodał też, że na zbliżającej się Radzie Europejskiej zostanie zaprezentowana tzw. mapa drogowa dotycząca tego projektu. (PAP)