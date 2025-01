Szymon Glonek rozmawiał z Ernestem Pytlarczykiem, głównym ekonomistą banku Pekao SA o perspektywach gospodarczych Polski w 2025 roku. Analiza obejmuje podsumowanie roku 2024 oraz wpływ globalnych i lokalnych czynników na nadchodzące lata.

Rok 2024: podsumowanie kluczowych wydarzeń

Miniony rok przyniósł polskiej gospodarce stabilizację i umiarkowany wzrost, przewidywany na poziomie około 3% PKB. Jak wskazuje Pytlarczyk, jednym z największych zaskoczeń był niespodziewany wzrost oszczędności wśród konsumentów, co wpłynęło na osłabienie konsumpcji jako motoru gospodarki, szczególnie w trzecim kwartale.

• Czynniki pozytywne:

Stabilny wzrost gospodarczy, mimo wyzwań związanych z inflacją i polityką monetarną.

Utrzymanie przewagi w sektorach usługowych, w tym w centrach usług wspólnych, co wspierało miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej.

• Czynniki negatywne:

o Niska dynamika inwestycji w stosunku do PKB (17%), jedna z najniższych w UE.

Wysoka inflacja bazowa, utrzymująca się powyżej 4%, mimo działań stabilizujących.

Wyzwania globalne a wpływ na Polskę

Globalne zawirowania, takie jak stagnacja gospodarcza Niemiec, napięcia handlowe między USA a Chinami oraz słabość politycznego przywództwa w Europie, mają znaczący wpływ na polską gospodarkę.

• Problemy Niemiec:

Niemcy, największy partner handlowy Polski, zmagają się z problemami strukturalnymi, w tym brakiem tanich surowców i opóźnieniami w transformacji motoryzacyjnej. Eksport do Niemiec, który stanowi 28% polskiego eksportu, może ucierpieć.

• Europa bez lidera:

Polityczne turbulencje we Francji i Niemczech osłabiają zdolność Unii Europejskiej do reagowania na globalne wyzwania. Dla Polski oznacza to większą zależność od wewnętrznych czynników wzrostu.

Polska w 2025 roku: prognozy i wyzwania

Polska gospodarka ma szansę utrzymać wzrost PKB na poziomie 3,5–4%, dzięki ekspansywnej polityce fiskalnej i inwestycjom publicznym. Jednak wiele zależy od realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak transformacja energetyczna i budowa elektrowni jądrowej.

• Inwestycje publiczne:

Inwestycje związane z transformacją energetyczną (elektrownie wiatrowe, gazowe, modernizacja sieci przesyłowych) mogą napędzać wzrost gospodarczy przez kolejne pięć lat.

• Rynek pracy:

Spadek zatrudnienia oraz demograficzne wyzwania mogą wpłynąć na dynamikę wzrostu, choć strukturalne zmiany w przemyśle mogą częściowo zniwelować te efekty.

• Inflacja:

Prognozowana inflacja na 2025 rok wynosi 3,5%, co nadal jest powyżej celu NBP. Polityka fiskalna, w tym możliwe zamrożenie cen energii, będzie kluczowa dla ograniczenia wzrostu cen.

Perspektywy sektora bankowego

Sektor bankowy w Polsce stoi przed koniecznością dalszych inwestycji w nowe technologie i wsparcia transformacji energetycznej. Dzięki wysokim stopom procentowym banki mogą osiągać solidne wyniki, choć wyzwania związane z akcją kredytową i dostosowaniem do unijnych regulacji pozostają aktualne.

Rok 2025 zapowiada się jako okres umiarkowanego wzrostu, ale również dużej niepewności wynikającej z czynników globalnych i lokalnych. Polska gospodarka może jednak wykorzystać swoją elastyczność oraz znaczące inwestycje publiczne, aby utrzymać dynamikę rozwoju i zmniejszyć wpływ zewnętrznych turbulencji. W tym kontekście kluczowa będzie polityka fiskalna, transformacja energetyczna oraz utrzymanie konkurencyjności eksportowej.