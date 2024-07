Premier Tusk zapowiedział rozbudowę Lotniska Chopina oraz budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. W Polsce ponownie rozgorzała debata na temat przedstawionych propozycji. W rozmowie z Szymonem Glonkiem Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych w latach 2020 - 2024 i członek prezydenckiej Rady ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych, przedstawia swoje opinie na temat tych inwestycji.

Cele prezydenckiej Rady ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych

Rada, jak nakreślił Prezydent, ma monitorować realizację kluczowych inwestycji dla rozwoju Polski. Wśród nich szczególną uwagę zwraca się na CPK, energetykę jądrową oraz rozwój portów. Celem jest nie tylko nadzór nad ich realizacją, ale także dopingowanie i konstruktywna krytyka, aby te projekty były realizowane jak najszybciej i jak najlepiej.

Wodorowa rewolucja w energetyce

Wojtera zgadza się, że wodór jest paliwem przyszłości, które może odegrać kluczową rolę w miksie energetycznym. Wskazuje, że włączenie wodoru do dyskusji na temat energetyki jest istotne, mimo że obecnie więcej mówi się o energetyce jądrowej.

CPK – czy to dobry kierunek?

Ekspert ma mieszane uczucia co do planów związanych z CPK. Chwali zintegrowanie decyzyjności w jednych rękach, co ma poprawić zarządzanie projektem. Jednakże zwraca uwagę na brak szczegółów w zapowiedziach, co może wskazywać na brak wykrystalizowanej koncepcji realizacji projektu. W szczególności krytykuje zmianę technologii w kolejnictwie z 250 na 320 km/h, co opóźni prace o około dwa lata.

Rozbudowa Lotniska Chopina

Rozmówca zauważa, że obecne plany rozbudowy Okęcia zakładają zwiększenie przepustowości do 26 milionów pasażerów rocznie, co daje kilka lat funkcjonowania na wysokim poziomie, choć z pewnymi utrudnieniami. Planowana rozbudowa do 30 milionów pasażerów w 2029 roku jest jego zdaniem mało sensowna, ponieważ tuż przed otwarciem CPK, Chopin osiągnie przepustowość zaledwie 4 miliony mniejszą niż nowy port.

Podkreśla, że modernizacja Okęcia niesie za sobą ryzyko zmniejszenia przepustowości na czas trwania prac budowlanych. Proponuje skoncentrowanie się na mniej inwazyjnych inwestycjach, które mogą poprawić organizację i przepustowość bez znaczących prac budowlanych.

Rozbudowa Okęcia jest kluczowa dla rozwoju LOT-u, który planuje znaczące powiększenie liczby maszyn do 2028 roku.

Wyzwania związane z budową CPK

Wojtera wymienia kilka potencjalnych problemów związanych z budową CPK, takich jak trudności z wykonawcami, zmieniające się prawo czy żmudny proces certyfikacji. Równocześnie zaznacza, że Polska ma już doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, co powinno pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań.

Rozbudowa Lotniska Chopina i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to strategiczne inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Choć plany te niosą za sobą liczne wyzwania, to dzięki doświadczeniu i odpowiedniemu zarządzaniu mają szansę na sukces. Stanisław Wojtera podkreśla konieczność starannego monitorowania tych projektów oraz elastyczności w ich realizacji, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał.