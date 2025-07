Prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm wystąpią w woj. śląskim oraz w znacznej części woj. świętokrzyskiego. Alerty obejmą również północną część woj. małopolskiego, północno-zachodnią część woj. podkarpackiego i południowe krańce woj. łódzkiego. IMGW ostrzega, że punktowo w wyniku kumulacji opadu możliwe sumy osiągną około 50 mm. Porywy wiatru wyniosą do 75 km/h, miejscami do 85 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc. Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać o godz. 13 i potrwają do godz. 2 w nocy.

Alert RCB: Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu

Mieszkańcy tych terenów zostali objęci również alertem RCB. „Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe” - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Reszta kraju została objęta alertami I stopnia przed burzami. Prognozowanym burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 75-80 proc. Ostrzeżenia rozpoczną się o godz. 13 i będą obowiązywać do godz. 21 w zachodniej części kraju, a na pozostałym obszarze do godz. 2 w nocy.

Ostrzeżenia I i II stopnia. Co oznaczają?

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. (PAP)

wm/ mark/