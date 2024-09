Po niemal roku rządów Koalicji Demokratycznej, Grzegorz Schetyna – senator Platformy Obywatelskiej – dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat skuteczności tej szerokiej formacji politycznej. Koalicja, złożona z czterech głównych ugrupowań i kilkunastu partii politycznych, stoi przed wieloma wyzwaniami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W rozmowie z Agnieszką Burzyńską, Schetyna podkreśla kluczowe problemy, z jakimi mierzy się obecny rząd, a także konieczność utrzymania jedności.

Skuteczność rządów szerokiej koalicji

Schetyna zaznacza, że zarządzanie tak różnorodną koalicją nie jest łatwe. Trudność wynika z konieczności pogodzenia interesów wielu ugrupowań. Podkreśla jednak, że mimo tych wyzwań, wiele zostało już zrealizowane. Oczekiwania wyborców są jednak znacznie wyższe. Kluczowym elementem jest zdyscyplinowanie koalicjantów oraz przekonanie ich, że obecna koalicja nie ma alternatywy, co wymaga wspólnego działania i realizacji obietnic wyborczych.

Związki partnerskie – temat, który dzieli

Jednym z kontrowersyjnych tematów, które pojawiły się na początku rządów, są związki partnerskie. Dla wielu partii wchodzących w skład koalicji jest to priorytetowy temat, jednak Donald Tusk w przeszłości unikał tematów światopoglądowych. Schetyna zauważa, że polityka zmieniła się od 2009 roku i teraz konieczne jest zmierzenie się z tymi trudnymi kwestiami. Wspólne przechodzenie przez trudne głosowania, według niego, może zacementować koalicję.

Problemy z Prezydentem i Trybunałem Konstytucyjnym

Schetyna odnosi się również do trudności wynikających ze współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą, który regularnie odsyła ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Zauważa, że brak współpracy ze strony prezydenta nie ułatwia realizacji obietnic wyborczych. Zdaniem senatora, kluczowe będzie wygranie wyborów prezydenckich, co pozwoli koalicji na skuteczniejsze działanie.

Różnice w programie – składka zdrowotna

Kolejnym wyzwaniem dla koalicji są różnice programowe, na przykład w kwestii składki zdrowotnej. Chociaż temat ten został wpisany do programu rządu, nadal budzi kontrowersje wśród koalicjantów. Schetyna podkreśla, że różnice między partiami, takimi jak Lewica a Trzecia Droga, są wyraźne, co utrudnia stworzenie wspólnego projektu. Mimo to uważa, że istnieje możliwość rozłożenia realizacji projektu na etapy, co pozwoli na jego skuteczne wdrożenie.

Ambicje prezydenckie koalicji

Jednym z głównych tematów rozmowy była również nadchodząca kampania prezydencka. Schetyna podkreśla, że kluczowe będzie wypracowanie wspólnego kandydata koalicji na prezydenta, który połączy wszystkie ugrupowania. Choć pojawiają się różne nazwiska, senator zaznacza, że najważniejsze jest zbudowanie jedności w drugiej turze wyborów, gdyby nie udało się wyłonić jednego kandydata już na początku.

Zmiany na stanowiskach ambasadorów

Rozmowa dotyczyła również kwestii nominacji ambasadorów, co stanowiło punkt sporny między rządem a prezydentem. Schetyna zwraca uwagę, że prezydent Duda nie współpracuje z rządem w tej kwestii, co utrudnia realizację polityki zagranicznej. Niemniej jednak, senator uważa, że rząd musi działać niezależnie od prezydenta, a zmiany personalne będą wprowadzane stopniowo.

Grzegorz Schetyna wskazuje na wiele wyzwań, przed którymi stoi Koalicja Demokratyczna, ale jednocześnie podkreśla, że najważniejsze jest budowanie jedności i realizacja obietnic wyborczych. Kluczowym elementem dla przyszłości koalicji będzie wygranie wyborów prezydenckich oraz skuteczna współpraca między wszystkimi ugrupowaniami.