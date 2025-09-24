Iran z zapasami uranu na poziomie 60 proc. – tylko krok do bomby

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi odnosił się do znacznych zapasów uranu, który Iran wzbogacił wcześniej do poziomu 60 proc. Wagę tych materiałów szacowano na ponad 400 kg. Inspektorzy agencji wznowili wizytacje irańskich obiektów jądrowych, jednak MAEA nie uzyskała dotychczas dostępu do zapasów uranu. „Wydaje się, że (Irańczycy) bardzo dbają o bezpieczeństwo tego materiału” – przyznał Grossi. „Uważają, że może być nadal celem kolejnych ataków” - dodał w rozmowie dla „Times”.

Grossi: proces wzbogacania uranu to kwestia tygodni, nie lat

Dalsze oczyszczenie tego zapasu nie byłoby procesem długotrwałym. „To kwestia tygodni - nie miesięcy czy lat” - powiedział Grossi, wyjaśniając, że właśnie nagromadzenie przez Teheran uranu oczyszczonego do poziomu 60 proc. było przyczyną wnikliwych kontroli przed czerwcowymi atakami Izraela i USA na irańskie instalacje nuklearne.

Inspektorzy MAEA ostrzegają świat przed Iranem

Władze USA oceniły, że ostrzał spowodował opóźnienie irańskiego programu atomowego o dwa lata. Grossi uważa jednak, że trudno jest przeprowadzić rzetelną analizę w tym zakresie bez odwiedzenia instalacji w Iranie. Ponadto rząd w Teheranie wciąż dysponuje środkami na produkcję wirówek, potrzebnych do wzbogacania zapasów uranu. „Mają możliwości. Wiele wirówek mogło uniknąć uszkodzeń” – powiedział Grossi. „Mają miejsca, w których produkują te komponenty – wirniki i inne. (...). Więc gdyby chcieli, to byłaby tylko kwestia czasu” - przyznał szef MAEA.

Sankcje ONZ wobec Iranu i mechanizm „snapback”

Rada Bezpieczeństwa ONZ przegłosowała 19 września ponowne nałożenie sankcji na Iran, które zostały zamrożone w zamian za ograniczenie działalności nuklearnej kraju. Wielka Brytania, Francja i Niemcy uruchomiły mechanizm „snapback”, wprowadzony w ramach porozumienia nuklearnego z 2015 r., twierdząc, że Teheran łamie jego postanowienia. Jeżeli Iran nie przekona członków Rady Bezpieczeństwa do zmiany stanowiska, sankcje wejdą w życie ponownie w niedzielę.

Teheran od dawna utrzymuje, że cele jego programu nuklearnego są pokojowe, ale krytycy są zdania, że rozmiar i położenie obiektu położnego w Fordo przeczą tym deklaracjom. Instalacje w Fordo są ufortyfikowane, zbudowano je głęboko pod ziemią.